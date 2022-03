Hauge: − Kan tilsvare Fukushima, kanskje verre

Leder for miljøstiftelsen Bellona, Frederic Hauge følger nøye med på situasjonen rundt atomkraftverket i Ukraina. Han kaller det alvorlig og frykter konsekvenser.

Av Espen Moe Breivik

Publisert: Nå nettopp

Natt til fredag har det foregått harde kamper like ved inngangen til Europas største atomkraftverk, Zaporizjzja i Ukraina. Det begynte også å brenne på området.

– Dette er jævlig alvorlig, sier leder for miljøstiftelsen Bellona, Fredrik Hauge.

Stiftelsen har i tre tiår arbeidet i Russland og Ukraina blant annet med å belyse temaer rundt atomsikkerhet og miljøforurensning.

Tre av reaktorene skal være skrudd av på grunn av krigen, men tre skal fremdeles være i drift, ifølge organisasjonen. Hauge er også urolig for lagringsbassengene som lagrer brukt kjernebrensel.

Disse er avhengig av energi for å holde det brukte brenselet kjølig. En tilfeldig missil kan også treffe og ødelegge sirkulasjonen av kaldt vann.

– Konsekvensene av å angripe et slikt atomkraftverk... Ja, vi risikerer en ulykke som kan tilsvare Fukushima, kanskje verre, sier Hauge.

Fukushima-ulykken skjedde i et kjernekraftverk i Japan i 2011, forårsaket av jordskjelv og påfølgende tsunami. 15 889 mennesker omkom, flere tusen savnet eller skadet. I tillegg ble 127 290 bygninger ødelagt og flere skadet.

– Ti ganger større enn Tsjernobyl

Også den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba bruker sterke ord etter at det oppsto brann på annlegget som en følge av kamphandlingene.

– Hvis det eksploderer, vil det være ti ganger større enn Tsjernobyl, skriver han på Twitter.

Han viser til historiens verste kjernekraftulykke som skjedde i 1986 i nettopp Tsjernobyl i Ukraina (daværende Sovjetunionen). Et område som russiske styrker alt har erobret.

Utenriksministeren ber også russiske styrker om å slutte å skyte mot brannmannskapene på vei til stedet, men slippe de til og etablere en sikkerhetssone.

Direktør for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har også tidligere kommet med en uttalelse om mulige konsekvenser.

–En ulykke som involverer atomanleggene i Ukraina vil få alvorlige konsekvenser for folkehelsen og miljøet, sa Rafael Grossi i en uttalelse.

– Atomsikkerheten er sørget for

Atomenergibyrået sier kl.3:20 norsk tid at det ikke er noen endring i strålenivået etter at det ble meldt om brann og eksplosjoner.

Ukrainske myndigheter opplyser ifølge AFP at kjernekraftverket er sikret.

– Atomsikkerheten er sørget for, sier direktøren for kraftverket ifølge det franske nyhetsbyrået.

15 atomreaktorer i Ukraina

I følge Ukrainas statlige kjernekraftverksoperatør Energoatom har seks av Ukrainas 15 fungerende atomreaktorer vært koblet fra strømnettet fra tirsdag denne uka, for å redusere kjølebehovet.

I tillegg til det gigantiske Zaporizjzja-anlegget, driver Ukraina tre andre atomkraftverk: Sør-Ukraina i landets sentrum, og Rivne og Khmelnytskyi som begge ligger i Ukrainas vestlige region.

I følge eksperter er et direkte angrep for å faktisk ødelegge Ukrainas kjernefysiske reaktorer usannsynlig, mens det å ta kontroll over kjernefysiske energikilder trolig er et klart strategisk mål for de russiske inntrengerne.

Hauge er likevel overrasket over risikoen ved kampandlinger så tett på et stort atomkraftanlegg.

– Alt i Ukraina er russisk atomteknologi, de må med overlegg vite konsekvensene av dette.

– Men i motsetning til under Tsjernobyl, har ikke dagens atomreaktorer nyere og sikrere teknologi?

– Vi snakker om reaktorer som er langt over sin levetid, sier Hauge.

Han stusser også over at Russland risikerer å utsette sin egen befolkning for forurensing, når støv kan blåse i retning Russland.