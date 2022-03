PÅ FLUKT: Norsk-russiske Mikhail møter 14 år gamle Timofi fra Ukraina etter grensepasseringen inn i Polen. Han skal ta vare på ham før reisen går videre mot nord.

Vil hjelpe ukrainske Timofi (14) til tanten i Norge – risikerer straff for menneskesmugling

KORCZOWA (VG) 14-årige Timofi har flyktet fra Ukraina til Polen, men mangler biometrisk pass. Nordmenn som hjelper ukrainere uten riktige papirer eller pass til Norge kan risikere å bli straffet som menneskesmuglere.

Norsk-russiske Mikhail Izyumtsev, som til daglig bor i Kristiansund, har tatt fri fra jobb for å dra til grensen mellom Polen og Ukraina sammen med flere andre frivillige. De prioriterer kvinner og barn som flykter, og prøver å få dem til Norge hvor de har familie.

Han har allerede møtt på problemet at mange av de som flykter mangler biometriske pass, en debatt som også raste i kjølvannet av borgerkrigen i Syria. Nå blir de fraktet til et hotell i Polen som Mikhail betaler for selv.

– Der gir vi dem tak over hodet og mat, sier han til VG.

Til Haugesund

Blant flyktningene som mangler denne typen moderne pass er 14-årige Timofi fra Ukraina. Han ble kjørt til grensen av moren og fulgt over til Polen av en nabo som også er på flukt – i likhet med nærmere 600.000 av hans landsmenn.

Faren er soldat i Donbass-regionen og moren ble igjen i fedrelandet for å hjelpe den ukrainske hæren som frivillig.

– Jeg er veldig takknemlig for at de tar sønnen min med til Norge, sier moren til VG.

– Mamma har rett til å bli. Jeg er stolt av henne, sier 14-åringen til VG.

Nå vil Timofi (14) gjerne reise til tanten i Haugesund.

– Jeg rakk aldri å føle meg utrygg i Ukraina fordi vi var så opptatt med å pakke og forberede oss på at russerne kommer, sier han.

TRYGGE: Mikhail Izyumtsev kjører Timofi (14) til et polsk hotell hvor flere flyktninger med slektninger i Norge får tak over hodet.

Han har ikke sett faren sin på fire år.

– Jeg er veldig glad for at pappa forsvarer landet vårt. Jeg er stolt av ham, fortsetter han.

14-åringen ville helst hatt med moren på reisen videre. Han har kun ID-kort – ikke biometrisk pass.

– Hva synes du om det som skjer i hjemlandet ditt nå?

– Putin er en drittsekk!

Tanten Jetiana skal sammen med sin egen familie ta vare på nevøen i tiden fremover. Hun drar i retning Larvik hvor hun skal ta mot Timofi.

– Dette er den første dagen jeg ikke gråter. Jeg har ikke kunne ringe Timofi. Jeg er så glad for at Mikhail ringte meg for å si at det går bra. Dette er virkelig følelsesladet, sier hun til VG.

ALENE: Timofi (14) brukte tre dager på å komme seg fra Ukraina til over grensen i Polen. Men reisen er ikke over ennå.

– En skam

For blir mennesker uten gyldige dokumenter fraktet til Norge, risikerer hjelpere som Mikhail å bli straffet som menneskesmuglere. Det bekrefter Utlendingsdirektoratet (UDI) overfor VG.

«Selv om hensikten din er god, så kan transport av mennesker uten riktige dokumenter for lovlig innreise regnes som menneskesmugling, som er straffbart», står det på nettsidene til UDI i en beskjed til nordmenn som ønsker å hjelpe ukrainere på flukt.

– Er det lov å reise med flyktninger som ikke har papirer til Norge?

– Nei, det er ikke det. Da reiser du gjennom mange land i Europa ulovlig, sier Ingeborg Grimsmo, kommunikasjonsdirektør i UDI.

Mikhail forteller til VG at han har blitt kontaktet av opp mot tusen personer som ønsker å komme til Norge. Han anslår at halvparten av dem har biometriske pass og at de da må si nei.

– Vi vet ikke ennå hva straffen vil være. Norske myndigheter kaller det menneskesmugling å frakte folk uten dokumenter til Norge. Selv om det er krig, har Norge fortsatt regelen om at det kun er dem som har biometriske pass som kan passere grensen. Det er en skam rett og slett, sier han.

– Vi vil at oss frivillige som kjører folk til Norge ikke skal bli straffet for det, fortsetter han.

– Men du er klar over konsekvensene for deg om du står frem med fullt navn og bilde?

– Det er allerede ute, i TV 2, lokalavisen, Facebook. Jeg må bare ta konsekvensene av det.

– Du vet at du kan bli straffet?

– Ja, jeg er klar over at jeg kan bli straffet, sier han og legger til at han frykter at han ikke kommer inn i hjemlandet Russland for å besøke familie.

I POLEN: Mikhail Izymtsev vet at han kan bli straffet for arbeidet han gjør med ukrainske flyktninger i Polen, men velger å fortsette.

I Brussel

Torsdag skal justisminister Emilie Enger Mehl møte sine kolleger i Brussel for å diskutere flyktningsituasjonen i Europa etter Russlands invasjon av Ukraina.

– Vi skal sørge for varme og omsorg til de som kommer til Norge, sa Mehl til VG onsdag ettermiddag.

Samme dag meldte FN at nesten 836.000 personer har flyktet fra Ukraina.

– Regjeringen jobber intenst med å håndtere de mange utfordringer som kommer nå, sa Mehl.

– Er det annerledes for mindreårige?

– Nei, så vidt jeg vet er det ikke noe annerledes, sier Grimsmo i UDI.

Grimsmo understreker imidlertid at det er personene som frakter – ikke flyktningen selv – som bryter loven.

– Kommer du som flyktning til Norge og melder deg for politiet, så kan du gjøre det. Du har rett til å melde deg som asylsøker på grensen eller hos politiet i Norge, sier hun.

NABOLAND: Ved Korczowa-grensen har polske myndigheter satt inn 1000 ekstra spesialstyrker for å håndtere de mange flyktningene som kommer.

Info Dette skriver UDI: Vi får flere henvendelser fra personer som ønsker å hjelpe ukrainere i Polen, blant annet ved å reise til Polen og hente flyktninger til Norge med buss. Selv om hensikten din er god, så kan transport av mennesker uten riktige dokumenter for lovlig innreise regnes som menneskesmugling, som er straffbart. Lovlig innreise til Norge Alle utlendinger som reiser til Norge, må reise lovlig inn i Norge. Det gjelder også for ukrainere. Det er flere måter å reise lovlig inn i landet på. Eksempler på dette kan være at du: allerede har fått en gyldig oppholdstillatelse i Norge, eller

allerede har et gyldig besøksvisum til Norge, eller

kan reise visumfritt til Norge Ukrainere kan reise visumfritt til Norge hvis de har biometrisk pass. Du kan lese mer på udi.no om hva som er kravene for å reise visumfritt til Norge. Europeiske myndigheter er ansvarlige for håndteringen av flyktninger. Dersom du ønsker å hjelpe flyktninger fra Ukraina, kan du for eksempel kontakte hjelpeorganisasjoner og spørre dem hvordan du best kan bidra. Kilde: Udi.no Vis mer

Krever riktige papirer

– Så nordmenn som henter familie, venner eller andre uten pass og godkjente papirer bryter loven?

– Det er den som frakter som er lovbryter her, sier Grimsmo. Men det er også et brudd på utlendingsloven å oppholde seg i Norge uten gyldige papirer.

– I utgangspunktet skal du ha reisedokumenter eller riktige papirer, det er et krav i loven, sier Grimsmo om å det å krysse landegrenser.

Har du biometrisk (pass med elektronisk brikke med opplysninger, journ.anm.), ukrainsk pass kan du eksempelvis ta et fly til Norge, forklarer hun.

Dersom du ikke pass har du uansett rett til å søke asyl i landet du ankommer – uten at noen lover brytes.

Ifølge utlendingsloven kan menneskesmugling straffes med bot eller fengsel inntil tre år.