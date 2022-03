PRESIDENT: Vladimir Puten fotografert da han besøkte et romsenter utenfor Moskva søndag kveld.

Nettsted: Dette skal russiske barn lære om krigen

Russiske skolebarn skal de neste dagene bli fortalt at den russiske militæroperasjonen i Ukraina er «selvforsvar», at det skyldes «russofobi» og trusler om atomkrig.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Det er den uavhengige russiske Mediazona og flere andre medier som avslører dette mandag ettermiddag. Nettsiden Mediazona har fått status av såkalt «utenlandsk agent» av russiske myndigheter.

Den russiske utgaven av BBC skriver også at de har tilgang til den samme manualen, som beskriver hvordan lærerne skal fortelle elevene om krigen.

BBC skriver at de har fått manualene fra lærere i Moskva-området, mens Mediazona rapporterer om dette også i flere andre regioner.

Ifølge Mediazona skal krigen være tema på skolene den 1. mars. Dette gjelder klassene 7–11.

Nettsiden har publisert manualen i sin helhet. Det heter blant annet:

– Vi, Russland, har alltid støttet og brydd oss ​​om Ukraina, fordi vi er ett folk og det kan ikke være noe hat mellom landene våre. Men dessverre, i 2014, var det et statskupp i Ukraina, grunnlovsstridig og blodig, hvor mange uskyldige mennesker døde, en pro-amerikansk regjering kom til makten og det ble en ekstern kontroll over denne suverene staten.

– En del av befolkningen i dette landet godtok ikke kuppet. Dette gjaldt menneskene som bodde da på Krim, dette gjaldt også de som bodde og bor i dag i Donbass, skal lærerne si, ifølge manualen.

Det heter også at «dessverre er det krefter som hater Russland, som nå gjør alt for å utløse en krig». Videre hevdes det at utlendinger har gitt ukrainske myndigheter den forferdelige oppgave å «seire over Russland, seire for en hver pris».

Elevene skal også opplæres til at Donetsk- og Luhansk-regionene ble bombet i åtte år - og tok liv av både barn og eldre, ødela fabrikker og skoler.

– Hvorfor? Fordi disse to regionene ba om begrenset uavhengighet for seg selv, og innenfor Ukraina, heter det i manualen som BBC sakser fra.

– Befolkningen i Luhansk og Donetsk krevde svært lite: At det russiske språket skulle bli det andre statsspråket i deres regioner, på linje med ukrainsk, og at disse regionene skulle få noen uavhengige adminstrative funksjoner.

Barna skal også fortelles at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ønsket atomvåpen. Det blir også anbefalt å vise utdrag fra Vladimir Putins tale til russerne sist uke. Lærerne blir også anbefalt å lage en oppgave til elevene basert på denne talen, der presidenten anerkjente de to «folkerepublikkene» i Luhansk og Donetsk. Noen dager senere startet invasjonen.

Det har foreløpig ikke kommet noen offisielle russisk kommentar om læreopplegget til skolene.

Det er også klare anbefalinger om hva lærerne skal svare på ulike spørsmål fra elevene. På spørsmålet om «hvorfor det er krig?», skal lærerne svare ifølge manualen:

– NATOs ekspansjon og de nærmer seg Russlands grenser er en trussel for oss alle. Det er den triste opplevelsen fra Irak, Libya og Syria.

– Dessuten kan Ukraina lage atomvåpen. Med ukrainske regjering er dette en direkte trussel mot Russland.