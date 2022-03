PÅ FLUKT: Søstrene Eva (20) og Viktoria (16) har nettopp passert Polens sørligste grensen til Ukraina.

Søstrene flykter fra krigen: − Besteforeldrene våre støtter Putin

KROSCIENKO, POLEN (VG) Eva (20) og Viktoria (16) er på flukt for andre gang på åtte år. Besteforeldrene i Donbas tror ikke på krigen.

Like over den Polens sørligste grensepassering til Ukraina, er det på kort tid satt opp telt og boder for varm mat og drikke. Det lokale brannvesenet jobber på spreng på togskinnene, for å åpne den gamle forbindelsen inn til Polen.

De to søstrene Eva (20) og Viktoria (16) står like utenfor varmeteltet. Med fuskepels, skinnhansker og lyse klær, skiller de seg ut i mengden.

De er på flukt fra sine hjem for andre gang på åtte år.

– Vi er opprinnelig fra Luhansk i Donbas. For åtte år siden flyktet vi til Kyiv. Nå drar vi ut av landet, sier Eva.

– Har lært

Eva studerer idrett og kultur i Kyiv. Lillesøster Viktoria går på videregående. Begge søstrene har tidligere drevet med høydehopp.

– Også er vi modeller begge to, sier Viktoria.

Den første gangen søstrene flyktet, dro hele familien til en flyktningleir i Odesa, sør i Ukraina. Begge søstrene får nå tilbake minnene fra 2014.

– Vi hadde kun med oss en sekk hver og bare sommerklær. Vi trodde at vi kunne flytte hjem etter et par måneder, sier Eva.

Da det ble tydelig for familien at de ikke kunne dra hjem til Luhansk, valgte de å flytte til Kyiv.

– Nå har vi lært, sier hun og peker på tre store kofferter og haugen med bager.

– Vi vet at dette ikke er over om noen måneder.

Støtter Putin

Da jentene flyktet fra Luhansk var de bare 9 og 13 år.

– Vi husker jo flukten. Men vi kjente ikke helt på alvoret da, vi var jo barn. Og da var begge foreldrene våre var med. Nå er det bare mamma og hunden, sier Eva.

Faren og Evas kjæreste måtte bli igjen i Ukraina. De oppholder seg på et trygt sted vest i landet.

– Det er tøft å forlate venner, hjembyen, hjemmet sitt, faren sin og kjæresten sin, sier hun.

Men krigen har også skapt splid i familien

– Besteforeldrene våre støtter Putin. De sier ting som at han er en bra mann, sier Eva.

Besteforeldrene, både på moren og farens side, bor fortsatt i Luhansk. De tror ikke på at det er krig i Ukraina.

– Det er ganske vanvittig – de som støtter Russland mener nøyaktig det samme. De sier nøyaktig det samme, det er så irriterende. De høres ut som zombier, sier Eva.

Men de vil fortsatt ha kontakt med besteforeldrene.

– Du vet, det er jo familien vår. Vi bare unngår å snakke om det. Når vi ringes nå, snakker vi bare om helsen vår, hva vi har spist, men aldri om politikk, sier Eva.

– De vil alltid være besteforeldrene våre, legger Viktoria til.

– Skal kjempe

Flukten har vært utmattende, forteller Viktoria.

– Jeg må ta medisiner for å slappe av, for å sove. Men så mange mennesker hjelper oss og oppfordrer oss til å holde humøret oppe.

Nå skal søstrene og moren videre, til Nederland.

– Hvordan er det å være ung kvinne på flukt?

– Jeg vet ikke engang hvordan jeg skal forklare det, sier Viktoria.

– Jeg føler meg ikke ung lenger. Jeg føler at jeg allerede er 80 år, vi har gått gjennom så mye. Men vi smiler fortsatt, vi er fortsatt glade, sier Eva.

– Ukrainske kvinner er sterke. Vi skal kjempe for vår frihet, for våre menn.