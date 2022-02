VURDERER EKSPORT: Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) på pressekonferanse om Ukraina.

Klart flertall hvis regjeringen vil sende våpen til Ukraina

Regjeringen møter mandag kveld Stortinget om Ukraina-krisen. Hvis regjeringen sier ja, så er det klart flertall blant de folkevalgte for våpeneksport.

Publisert: Nå nettopp

Norge har siden 1959 hatt et forbud mot våpeneksport til land i krig eller hvor krig truer.

Allerede i kveld kan det bli klart at Norge enten gjør et unntak fra regelverket for Ukraina eller bryter med denne linjen.

Klokken 18 møter regjeringen etter planen Stortinget i Den utvidede utenriks- og forsvarskomité (DUUFK).

Flere partier har allerede varslet at de vil støtte norsk våpeneksport til Ukraina hvis regjeringen bestemmer seg for det, inkludert Venstre og Høyre. Klokken 15 bestemmer Frp seg.

Det betyr at regjeringen har flertall i Stortinget, hvis de i kveld varsler at de vil bestemme seg for å sende våpen til Ukraina.

VIL STØTTE: Ine Eriksen Søreide.

Høyre varslet allerede søndag at de vil støtte en beslutning om å sende våpen til Ukraina, hvis regjeringen lander der.

– Du åpner for at Norge kan bidra med ammunisjon og våpen?

– Slik situasjonen er nå, så må det helt klart vurderes. Det tror jeg også er noe Stortinget kan slutte seg til, sa Ine Eriksen Søreide til VG søndag.

Frp skal lande sin holdning til norsk våpeneksport på gruppemøtet i stortingsgruppen klokken 15.

Intens møtevirksomhet

Regjeringen sitter mandag i intens møtevirksomhet gjennom dagen om Ukraina-spørsmålet, inkludert en regjeringskonferanse. Et av de viktigste temaene på møtene nettopp våpeneksport.

Regjeringen har tidligere varslet at de vurderer å åpne for våpeneksport til Ukraina.

– Det er så definitivt til vurdering. Det var nye møter i går ettermiddag og kveld, vi skal ha nye møter i dag. Hvis vi skal gjøre dette, må vi gjøre det grundig og skikkelig. Vi skal handle raskt, men ikke forhaste oss, sa statssekretær Eivind Vad Petersson til NRKs Politisk Kvarter mandag morgen.

Regjeringen har tidligere varslet at de vil sende annet militærutstyr, såkalt B-materiell, som hjelmer og skuddsikre vester.

NEI, NEI, NEI: Rødts Bjørnar Moxnes vil ikke sende våpen til Ukraina.

Rødt sier nei

SV sier at de vil avvente regjeringens eventuelle beslutning før de tar stilling til spørsmålet.

– Om det skulle bli aktuelt å også donere våpen til Ukraina vil det reise problemstillinger som det er svært viktig at regjeringen vurderer nøye. Det handler om hva slags risiko en slik eksport kan medføre, for eksempel med tanke på hvordan våpnene brukes og om de kan falle i feil hender, skriver SV-leder Audun Lysbakken i en e-post til VG.

Til NRK sier Rødts Bjørnar Moxnes at de er mot å støtte ukrainerne med våpen.

Senterpartiets Bengt Fasteraune sier til VG at de ikke er avvisende til at regjeringen, som de sitter i, åpner for våpeneksport.