VAR FORLOVET: Bildene av Maryam og forloveden henger på soverommet hennes i byen Soran i Irak. Bildet er tatt lørdag.

Maryam (24) druknet i Den engelske kanal: − Hvor var menneskerettighetene hennes?

27 migranter druknet da de forsøkte å ta seg over Den engelske kanal onsdag. Maryam Nuri (24) var én av dem. I de siste meldingene forsøkte hun å overbevise forloveden om at hun ville overleve.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Sammen med 28 andre migranter forsøkte kurdiske Amin, som kom fra nordlige Irak, onsdag å ta seg fra Frankrike til Storbritannia via Den engelske kanal.

Minst 27 mennesker, blant dem syv kvinner og tre barn, omkom da en liten båt full av migranter forliste i Den engelske kanal onsdag.

Mer enn 25.700 mennesker har krysset kanalen i småbåter i år – tre ganger så mange som i hele 2020, ifølge tall fra det britiske nyhetsbyrået PA. Økningen i antall migranter til England begynte i 2018.

Ulykken onsdag er den mest omfattende i Den engelske kanal siden da, skriver NTB.

TØMT FOR LUFT: En livbåt tømt for luft ble funnet på Loon Beach i Dunkerque, nær Calais i Frankrike, dagen etter at 27 migranter døde under et forsøk på å krysse Den engelske kanal. Det er uklart om migrantene brukte denne båten.

Skulle gjenforenes med forloveden

Maryam Nuri var den første som ble identifisert av de 27 personene som aldri kom frem, skriver BBC.

Hun hadde dratt via Tyskland og Frankrike for å gjenforenes med forloveden.

Migrantene var nesten midt mellom de to landene da den lille gummibåten de satt i begynte å slippe ut luft.

Forloveden til Amin, Karzan Assad, har snakket med blant annet New York Times og Telegraph.

– Hun sa at jeg ikke skulle bekymre meg, at hun hadde valgt den tryggeste veien, sier han.

GIKK NED: Dette var båten migrantene forsøkte å ta seg over Den engelske kanal fra Frankrike til Storbritannia i onsdag.

Ifølge Telegraph hadde Amin betalt menneskesmuglere for å frakte henne over Den engelske kanal. Mens forloveden sporet GPS-en til telefonen hennes over sjøen, døde plutselig signalet, skriver avisen.

Da hadde båtturen vart i litt over fire timer.

Forloveden sier til avisen at de to sendte meldinger frem og tilbake til hverandre over Snapchat, like før båten begynte å miste luft.

Hun skal da ha fortalt forloveden at båten slapp ut luft og at passasjerene forsøkte å øse ut vannet som båten tok inn.

I sin siste melding skal hun ha forsøkt å berolige forloveden om at redningsarbeidere var på vei.

– Hun er ikke i Storbritannia, som med andre ord betyr at hun er borte. Det er veldig trist for meg og for alle andre, sier Assad og legger til:

– Jeg har det veldig tøft.

AMINS SOVEROM: Blomster er plassert på Amins soverom etter at hun mistet livet i den Engelske kanal.

– Ingen fortjener å dø på denne måten

Fredag kveld var familie og venner samlet i hjemmet deres i Irak for å sørge sammen og minnes den unge kvinnen.

– Da hun forlot Kurdistan var hun veldig glad. Hun kunne ikke tro at hun skulle møte forloveden sin, sier venninnen Imann Hassan til BBC.

Hun beskriver Amin som «veldig ydmyk» og sier at hun hadde «et veldig stort hjerte».

– Ingen fortjener å dø på denne måten, sier venninnen.

– Hun forsøkte å leve et bedre liv. Hun valgte Storbritannia, men hun døde.

SEREMONI: Kvinner deltar i en sørgeseremoni for Amin. Bildet er tatt 27. november.

– Hvor var menneskerettighetene hennes?

Faren til nå avdøde Amin har i ettertid av hendelsen gått ut med krass kritikk av Frankrike.

Han oppfordrer samtidig landet til å stoppe aktiviteten til menneskesmuglerne.

– Dette er en tragedie ikke bare for meg, men for hele Kurdistan og for verden, sier faren Nuri Mohammed Mohammed Amin.

FAR: Amins far mottar kondolanser i den kurdiske byen Soran.

Han fortsetter:

– Jeg ber den franske regjeringen stramme til grensene sine og stanse disse slakterne. De er ikke smuglere, de er mafia. Dette er min eneste forespørsel.

Faren påpeker at båtene smuglerne bruker ikke er laget for å frakte folk over kanalen.

– De behandler disse stakkars folkene som dyr. Hvor var menneskerettighetene hennes?

I dette området skjedde tragedien:

Økende konfliktnivå

Ifølge den franske innenriksministeren Gerard Darmanin tiltrekkes migrantene av jobbmarkedet i Storbritannia. Han gir menneskesmuglere skylden for å lokke uskyldige mennesker med et engelsk El Dorado.

Han beskriver båten migrantene satt i, som «et basseng av typen du blåser opp i hagen», skriver The Guardian.

Fransk påtalemyndighet har åpnet etterforskning av uaktsomt drap, og Storbritannias statsminister Boris Johnson kalte inn til krisemøte i etterkant av at drukningsulykken ble kjent.

Ulykken skjer mens Storbritannia og Frankrike fortsetter å krangle om hvordan de skal håndtere strømmen av migranter og flyktninger. Britene har bedt Frankrike innføre strengere tiltak for å hindre at de legger ut på reisen.

Ifølge franske myndigheter har 31.500 mennesker forsøkt å ta denne veien til Storbritannia hittil i år. 7.800 mennesker er reddet på sjøen, og tallene er doblet siden august.