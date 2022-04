ADVARER: Sergej Lavrov sier det er en «reell fare» for en tredje verdenskrig

Lavrov: «Reell fare» for tredje verdenskrig

Det er en «reell fare» for både tredje verdenskrig og atomkrig, sier Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mandag kveld.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Faren for atomkrig er nå svært betydelig. Denne faren bør ikke undervurderes, sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i et intervju med Russlands statlige Kanal 1 mandag kveld.

Utenriksministeren advarer samtidig mot at «det er mange som er villige til å blåse opp denne faren».

– Når risikoen er så høy, vil jeg virkelig ikke at faren skal bli blåst opp enda mer, sier Lavrov i intervjuet med kanalen, og legger til at det er mange som har interesser i denne saken.

«Prinsipielle standpunkt»

I intervjuet minnet Lavrov om at landene i FNs sikkerhetsråd senest i januar bekreftet at kjernefysiske våpen ikke er tillatt.

– Dette er vårt prinsipielle standpunkt. Vi går ut fra det. (....) Jeg ville virkelig ikke likt at risikoen ble kunstig blåst opp. Faren er alvorlig, den er reell, den kan ikke undervurderes, sa ministeren Russlands Kanal 1.

Tredje verdenskrig

I samme intervju sier Lavrov at det er en «reell fare» for tredje verdenskrig nå, ifølge AFP og Rbk.

Han sier samtidig at han vil fortsette fredssamtalene med Ukraina – som han hevder har tatt et stort skritt tilbake i samtalene «etter råd fra USA og Storbritannia».

Lavrov sier i intervjuet på russisk TV at våpnene som vesten leverer til Ukraina vil være et legitimt mål for de russiske væpnede styrkene.

– Ved å levere våpen til Ukraina, går Nato faktisk inn i en stedfortrederkrig med Russland, sier han.