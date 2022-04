NÆRE KOMPISER: Nikolaj Patrusjev (t.v.) har kjent Vladimir Putin (t.h.) siden St. Petersburg (den gang Leningrad) på 1970-tallet.

Putins mann: Ukraina kollapser til flere stater

En av Vladimir Putins aller nærmeste menn sier at USA i lang tid har innpodet ukrainerne hat mot alt russisk - og at Ukraina vil oppløses og bli delt i flere stater.

Av Ole Kristian Strøm

Det er Nikolaj Patrusjev som sier dette i et langt intervju med regjeringsorganet Rossijskaja Gazeta.

Patrusjev var mannen som etterfulgte Vladimir Putin som sjef for sikkerhetstjenesten FSB - og som nå har den mektige stillingen som sekretær for det nasjonale sikkerhetsrådet.

Få har mer innflytelse over Putin enn Patrusjev, som regnes som «sjefshauken» i den russiske ledelsen. Russland-kjenneren Mark Galeotti mener at Patrusjev er en farligere mann enn Putin. Samtidig er han 100 prosent lojal til presidenten.

I intervjuet som publiseres tirsdag kveld langer han først og fremst ut mot USA- men også Vesten som helhet.

– I et forsøk på å undertrykke Russland, bestemte amerikanerne seg for å bruke sine protesjeer i Kyiv, hevder Patrusjev.

– De valgte kynisk Ukraina for dette, og prøvde å splitte et i hovedsak samlet folk. Washington innpodet ukrainerne lenge før statskuppet i 2014 deres nasjonale eksklusivitet og hatet mot alt russisk.

– Frykt for grusomheter

Den tidligere FSB-sjefen fortsetter:

– Historien har lært oss at hat aldri kan bli en pålitelig faktor i nasjonal enhet. Hvis noe i dag forener folkene som bor i Ukraina, er det bare frykten for grusomhetene til de nasjonalistiske bataljonene. Derfor kan resultatet av politikken til Vesten og Kyiv-regimet bare være oppløsningen av Ukraina i flere stater, hevder Nikolaj Patrusjev.

Noen dager før invasjonen i Ukraina anerkjente Vladimir Putin de to utbryterrepublikkene i Øst-Ukraina, Donetsk og Luhansk, som uavhengige stater. Med de «nasjonalistiske bataljonene» mener han trolig den delen av Ukrainas væpnede styrker som Moskva har stemplet som «nazistiske».

Patrusjev holder fast ved Putins gjentatte påstander om at USA prøver å hindre at det utvikler seg til en multipolar verden - i motsetning til at USA har hegemoniet.

– USA gjør alt for å sikre at andre sentre i en multipolar verden ikke engang tør å heve hodet. Landet vårt erklærer at det ikke vil spille etter de pålagte reglene. Amerikanerne forsøkte å tvinge Russland til å gi opp sin suverenitet, sin selvbevissthet, sin kultur og sin uavhengige utenriks- og innenrikspolitikk, mener Nikolaj Patrusjev.

«Gyllen milliard»

Han bruker også et uttrykk som er godt kjent i Russland - men lite brukt i Vesten: «den gyllene milliard». Teorien går ut på at Vestens rikdom er basert på utnyttelsen av de tidligere koloniene i den tredje verden - og ble lansert allerede av revolusjonslederen Lenin i sin tid.

– Vesten fortsetter å handle i tråd med den umenneskelige doktrinen om den «gyllene milliard» som innebærer en betydelig reduksjon av verdens befolkning på ulike måter. Vesten har skapt et avskyelig «løgnens imperium» som forutsetter ødeleggelsen av Russland og andre land som er kritiske, sier lederen for det nasjonale sikkerhetsrådet.

Han snakker om at Vesten «spytter i våre øyne, men de sier at det er Guds dugg».