DREPT: To år Malika ble drept i et amerikanske droneangrep. Men ingen i USA straffes.

USA drepte ti sivile i droneangrep: Ingen straffes

BAGDAD (VG) To år gamle Malika ble drept i et amerikansk droneangrep i Kabul. Nå har USA konkludert med at ingen straffes etter det feilslåtte angrepet.

Av Kyrre Lien

– Gud vil straffe dem, skriver faren til Malika, Emal Ahmadi, i en melding til VG.

Det er Ahmadis reaksjon på at USA nettopp har konkludert med at ingen av deres forsvarsansatte skal straffes etter droneangrepet.

Det er snart gått fire måneder siden store deler av hans familie, inkludert hans to år gamle datter, ble utslettet i et feilslått amerikansk droneangrep i Kabul i Afghanistan.

Amerikanerne trodde det var en IS-terrorist de skulle drepe, men det viste seg at vedkommende var en hjelpearbeider på vei hjem fra jobb.

Hjelpearbeideren ble drept i det han kom hjem fra jobb, sammen med ni andre familiemedlemmer som befant seg i nærheten av huset. Blant dem var syv barn.

Historien om det grufulle angrepet fortalte han da VG traff familien i Kabul i Afghanistan i slutten av september.

Slik beskriver Emal angrepet:

Da VG traff Emal i september viste han et bilde av datteren sin på telefonen.

– Jeg tenker på henne hvert eneste øyeblikk, sa han.

Først forsvarte USA angrepet, som skjedde midt i Kabul by samtidig som USA, Norge og andre vestlige land evakuerte sine borgere og ambassadepersonell.

Men etter at internasjonale medier, blant dem The New York Times og Washington Post avslørte at menneskene som ble drept ikke var terrorister, gikk USA ut og beklagde angrepet og kalte det «feilslått».

Mandag denne uken kom konklusjonen fra etterforskningen av angrepet, og Pentagon uttalte ingen fra det amerikanske militæret ville bli holdt ansvarlig for angrepet, melder nyhetsbyrået Reuters.

En talsperson fra Pentagon uttalte at de har sendt flere anbefalinger til forsvarsminister Lloyd Austin, men at ingen enkeltpersoner blir straffet som følge av droneangrepet.

– Jeg forventer ikke at enkeltpersoner blir holdt ansvarlig, uttalte Pentagon-talsperson John Kirby.

DRONEANGREP: Det siste kjente droneangrepet i Afghanistan tok livet av ti uskyldige mennesker.

– Jeg har ingen reaksjon på beskjeden deres at de ikke vil straffe noen. Jeg kan ikke gjøre noe som helst, for USA er et veldig innflytelsesrikt land, skriver Emal Ahmadi til VG.

Den gjenværende familien til Ahmadi er blitt lovet evakuering ut av Afghanistan, da de frykter for egen sikkerhet, men fremdeles har ikke USA hjulpet dem ut av landet, forteller han til VG.

