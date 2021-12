DØMT IGJEN: Siden Nobelprisvinneren Aung San Suu Kyi ble dømt til å sitte i husarrest første gang i 1988, har hun gjentatte ganger måttet tilbringe lengre perioder i isolasjon i boligen i University Avenu i Yangoon. Nå er hun dømt til fengsel.

Aung San Suu Kyi dømt til fire år i fengsel: − De vil at hun skal dø i fengsel

Myanmars mangeårige leder Aung San Suu Kyi er dømt til fire års fengsel. Militærjunaten strammer grepet rundt opposisjonen i landet ytterligere.

Av Harald Berg Sævereid

Suu Kyi er tiltalt for oppvigleri og korrupsjon.

– Hun får to års fengsel for hver av de to tiltalene, sa militærejuntaens talsmann, Zaw Min Tun ifølge Al Jazeera.

Aung San Suu Kyi vant det siste parlamentsvalget med stor margin før militærledelsen i landet begikk et statskupp for ti måneder siden. Hun var da Myanmars statsminister. Også landets tidligere president, Win Myint ble dømt til fire års fengsel. Begge sto tiltalt for en rekke forhold av korrupsjon.

Begge er funnet skyldig i brudd på koronaregler og for å ha oppildnet til motstand mot militæret.

– Men de må i tillegg forberede seg på flere dommer, ifølge juntaens talsmann Zaw Min Tun, sitert på BBC.

Inntil videre vil de ikke bli plassert i noe ordinært fengsel.

Tidligere statsminister og en venn av Aung San Suu Kyi, Kjell Magne Bondevik, sier til VG at rettsaken mot Suu Kyi er en farse.

– Den er et virkemiddel for å få brakt Aung San Suu Kyi til taushet. Den viser militærjuntaens sanne ansikt. Dommen mot Suu bør påkalle protester både fra den norske regjeringen og det internasjonale samfunnet, sier Bondevik til VG.

Kjell Magne Bondevik er alvorlig bekymret for Aung San Suu Kyis helsetilstand.

– Hun har i lang tid slitt med helseproblemer og ved det som nå skjer er det grunn til å frykte at dissse kan komme til å forverres. Derfor er det avgjørende viktig at det internasjonale samfunnet tar affære, sier den tidligere norske statsministeren som ved flere anledninger har besøkt Aung San Suu Kyi i Myanmar, siste gang for to år siden.

– Jeg tror ikke Vesten helt har forstått hvilken balansegang Aung San Suu Kyi har måttet gå ved hele tiden å være tvunget til å forholde seg til militærledelsen i Myanmar. Hun er håpet folket i Myanmar klamrer seg til. La oss inderlig be og tro på at dette håpet ikke slukkes, sier Kjell Magne Bondevik.

STØTTESPILLER: Både som statsminister og som fredsdiplomat har Kjell Magne Bondevik opplevd hvor vanskelig det har vært for Aung San Suu Kyi å drive en demokratiprosess i Myanmar.

Forut for domsavsigelsen samlet et tretti-talls fredelige demonstranter seg søndag i Yangoon, den største byen i Myanmar, for å vise sin støtte til Aung San Suu Kyi. Ifølge internasjonale nyhetsbyråer ble demonstrasjonen nådeløst slått ned av militærjuntaens sikkerhetsstyrker.

Først kjørte de en bil inn i folkemengden, deretter slo de med batonger og skjøt etter demonstranter, sier øyenvitner til AP, Reuters og lokale medier.

Fem personer mistet livet i hendelsen, melder Reuters. I tillegg ble 11 personer ifølge BBC pågrepet – blant dem to burmesiske journalister.

– Jeg ble truffet, og falt foran en lastebil. En soldat slo meg med en rifle, men jeg dyttet ham tilbake. Så skjøt han etter meg idet jeg løp i sikksakk for å flykte, sier en av demonstrantene til Reuters.

JUNTA-POLITI: Alle folkeansamlinger i Myanmar blir fulgt med argusøyne av militjunatens politi- og soldater.

– Hun har det ikke bra

Suu Kyi er tiltalt på elleve punkter for ulike forhold av korrusjon og oppvigleri, hun har tatt avstand fra dem alle. Nobelprisvinneren fra 1991 har sittet i husarrest siden 1. februar, dagen landets militære tok makten ved et kupp og arresterte folkets leder og hennes regjering.

– Hun har det ikke bra. Det er åpenbart at militærjuntaen vil at hun skal dø i fengsel, sier en talsmann for den nyetablerte i eksilregjeringen, National Unity Government. Talsmannen har tidligere fortalt til BBC at Aung San Suu Kyi har helsemessige problemer og at hun har det tungt mens hun sitter i husarrest.

Talsmannen er omtalt som dr. Sasa i BBC-artikkelen.

Aung San Suu Kyis parti vant parlamentsvalget gjennom et valgskred i november i 2010. Militærledelsen i landet hevdet at valget ikke ble gjennomført på en lovlig måte, i diskusjon som fortsatte fram til militæret tok makten ved et kupp 1. februar 2021.

SPILTE PÅ LAG: I en lang periode var det et slags samarbeid mellom Aung San Suu Kyis sivile regjering og militærledelsen i Myanmar. Da generalene mente demokratiprosessen gikk for langt, tok de makten i landet gjennom et militærkupp 1. februar 2021.

Info Fakta om Myanmar * Tidligere kalt Burma. Grenser til Kina, Laos, Thailand, Bangladesh og India. * Hovedstad er Naypyidaw, største by er Yangon. * Anslagsvis 55 millioner innbyggere, fordelt på et areal dobbelt så stort som Norge. * Tidligere britisk koloni, uavhengig i 1948. De militære grep makten i 1962. * I august 1988 slo militærjuntaen hardt ned på demokratibevegelsen, som marsjerte i hovedstadens gater. * I 1990 ble det holdt valg. Nasjonalligaen for demokrati (NLD) med Aung San Suu Kyi i spissen vant, men militærjuntaen annullerte resultatet. * Militærjuntaen innledet i 2011 demokratiske og økonomiske reformer. Verdenssamfunnet svarte med å heve sanksjoner og åpne for handel og samarbeid. * NLD sikret seg flertall i Myanmars nasjonalforsamling under valget i november 2015. * Under valget i november 2020 sikret NLD seg på nytt flertall. * Grunnloven gir landets militære hver fjerde representant i nasjonalforsamlingen og dermed vetorett over grunnlovsendringer. * Landet har fått sterk internasjonal kritikk for behandlingen av den muslimske rohingya-minoriteten. Siden høsten 2017 har regjeringsstyrker drevet over 800.000 rohingyaer på flukt til Bangladesh. * I en omfattende rapport konkluderte FN-etterforskere i 2018 med at det fremdeles pågår folkemord mot de gjenværende rohingyaene. * Suu Kyi avviste i FN-domstolen ICJ i 2019 at Myanmar har begått folkemord og etnisk rensing mot rohingyaene. I 2020 beordret FN-domstolen Myanmar til å gjøre alt i sin makt for å forhindre folkemord på rohingya-folket. * 1. februar grep de militære på nytt makten i et kupp og satte Suu Kyi og andre politiske ledere i husarrest. Siden har det vært store demonstrasjoner i landet. * Juntaens militærstyrker har drept over 900 mennesker, fengslet tusenvis av andre og slått ned på masseprotestene med hard hånd. FNs spesialrapportør anklager kuppmakerne for forbrytelser mot menneskeheten. Vis mer

FOLKETS LEDER: Aung San Suu Kyi har siden hun sto opp imot militærjuntaen Burma på slutten av 1980-årene, vært elsket av et flertall av folket i Myanmar.

Millioner sulter

Etter at militæret i Myanmar 1. februar tok makten i statskuppet har prisene i landet skutt i været, og tusenvis har mistet jobbene sine.

Det fører til at stadig flere sliter med å få mat på bordet. De som er heldige og har penger i banken, har vært nødt til å stå i kø i timevis for å få tatt dem ut, meldte AFP i sommer.

Verdens matvareprogram anslår at 3,4 millioner kommer til å gå sultne i Myanmar frem til nyttår.

FNs menneskerettstopp Michelle Bachelet slo i juni fast at Myanmar befinner seg i en humanitær krise og at de militære kuppmakerne alene har ansvaret for det.

Eksilregjering har oppfordret til «væpnet motstand»

Mens opposisjonen i Yangon søndag uttrykte seg gjennom fredelige demonstrasjoner, har opprørsstyrker andre steder i landet plukket opp våpen i kampen mot militærjuntaen.

Det har i ytterste konsekvens ført til situasjoner som i den lille byen Thantlang i Nord-Myanmar. Store deler av byen er lagt i ruiner, og mesteparten av befolkningen har flyktet. Minst 256 hus, tilsvarende over ti prosent av byens bygningsmasse, skal ha brent ned.