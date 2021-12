MINNEMARKERING: Vennene minnes Christy Giles og Hilda Marcela Cabrales-Arzola som døde etter en fest i Los Angeles den 13. november. Nå er tre menn pågrepet og siktet for drap og medvirkning til drap.

Skuespiller siktet etter modell-død

Tre menn er pågrepet og siktet i forbindelse med at Instagram-modell Christy Giles (24) ble funnet død utenfor et sykehus etter en fest i Los Angeles i november. Hennes venninne, som ble funnet utenfor et annet sykehus, døde to uker senere.

Av Stella Bugge

Det melder flere amerikanske medier.

Giles og Hilda Marcela Cabrales-Arzola ble ifølge New York Post dumpet utenfor to forskjellige sykehus i millionbyen.

Onsdag ettermiddag ble David Pearce (37), skuespiller Brandt Osborn (42) og filmfotograf Michael Ansbach (47) pågrepet. Det bekrefter både politiet og Giles’ enkemann Jan Cilliers. Ifølge avisen er Pearce siktet for drap og de to andre for medvirkning.

– Det antas at begge kvinnene ble gitt narkotika og fikk en overdose, opplyste politiet i forbindelse med pågripelsene.

– Ut fra etterforskningen er politiet i Los Angeles bekymret for at det kan være flere ofre i samfunnet vårt som kan ha blitt dopet av en eller flere av disse mennene, sier de videre.

Skal ha røpet seg på fest

New York Post skriver at ifølge skuespillerne Alexandra Creteau og David Murrietta Jr. skal Osborn under et filmopptak ha røpet at de hadde festet med kvinner og senere dumpet dem.

– Jeg har hatt den villeste helgen i mitt liv, skal Osborn ha fortalt Murrietta.

– Han fortalte meg hvordan de hadde festet, og at to jenter ble med dem hjem. Jentene hadde masse narkotika, sier Murrietta videre om samtalen med Osborn.

Osborn skal ha fortalt at han forlot leiligheten for å ta en corona-test før han skulle spille inn en reklamefilm, og da han kom tilbake skal romkameraten ha fortalt ham at Giles var død.

– Han sjekket pulsen hennes og fikk panikk. De visste ikke hva de skulle gjøre, de ville ikke ringe 911 og komme i trøbbel, så de bestemte seg for å dumpe kroppen hennes utenfor Culver City sykehus, sier Murrietta til New York Post.

Da de kom tilbake skal, fortsatt ifølge Murrietta, pulsen til den andre kvinnen ha vært svak og de to mennene skal ha bestemt seg for å dumpe henne utenfor et annet sykehus i byen.

Giles, som jobbet som modell og forsøkte seg som skuespiller, ble funnet død på fortauet utenfor Southern California Hospital den 13. november. To timer senere ble arkitekten Hilda Marcela Cabrales-Arzola (26) funnet bevisstløs utenfor sykehuset Kaiser Permanente West Los Angeles.

Hun døde etter å ha ligget to uker i koma. Da det ble fastslått at hun var hjernedød, bestemte familien hennes seg for å slå av respiratoren – dagen før hun skulle ha fylt 27.