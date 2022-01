MØTE: Ungarns statsminister Viktor Orbán og USAs daværende president møttes i Det hvite hus i 2019.

Trump støtter Ungarns statsminister: − Svært urovekkende

Den omstridte ungarske statsministeren har tidligere sammenlignet homofile med pedofile og har fått sterk kritikk for sin behandling av flyktninger. Nå omfavnes han av Donald Trump.

Av Malene Birkeland

Tidligere president i USA, Donald Trump, hyller Ungarns statsminister Viktor Orbán og uttrykker sin fulle støtte til ham i forkant av Ungarns parlamentsvalg.

– Viktor Orbán elsker virkelig landet sitt og ønsker trygghet for sitt folk. Han har gjort en fantastisk jobb med å beskytte Ungarn, stoppe ulovlig innvandring og skape arbeidsplasser. Han har vist seg som handlekraftig, og bør få lov til å fortsette med dette etter valget. Han er en sterk leder og respektert av alle, skriver den tidligere amerikanske presidenten.

Støtten fra Trump vil «selvfølgelig» komme til nytte for Orbáns posisjon før valget, mener Eirik Løkke, rådgiver i den liberale tankesmien Civita.

Men det er urovekkende, ifølge USA-eksperten.

Demokrati under press

– Når en så tydelig lederskikkelse på høyresiden i USA omfavner en autoritær leder er det dårlig nytt for demokratiet. Det er dessverre ikke overraskende, men like fullt svært urovekkende, sier Løkke.

Han forklarer videre at det liberale demokratiet er under press flere steder i verden, blant annet i Ungarn, Polen, Brasil og under avvikling i Hongkong – og at det derfor er urovekkende når en tidligere amerikansk president offentlig gir støtte til en autoritær statsleder.

USA-EKSPERT: Eirik Løkke er rådgiver i den liberale tankesmien Civita.

Politico skriver at dette ikke er første gangen Trump har støttet den politiske kampanjen til en populistisk leder anklaget for å omfavne et autoritært styresett – og skriver at Trump i fjor kunngjorde sin støtte til Brasils president Jair Bolsonaro.

Avisen legger til at USAs president Joe Biden har tatt en tøffere linje mot Orbán, og at han i forkant av et toppmøte for demokrati i forrige måned, ikke inviterte Ungarn, til tross for EU-medlemskap.

Info Viktor Orbán Ungarsk politiker (54). Statsminister fra 1998 til 2002 og siden 2010.

Utdannet jurist ved Eötvös Loránd-universitetet i Budapest.

Født 31. mai 1963. Gift, fem barn.

Startet sin politiske karriere som studentleder i de antikommunistiske demonstrasjonene i 1989.

Leder for det konservative partiet Fidesz siden 1992.

Kom først til makten i 1998 som den nest yngste statsministeren i Ungarn noensinne.

Orbans regjering har ofte vært i konflikt med EU, som Ungarn har vært del av siden 2004. Ungarn nekter blant annet å ta imot kvoten med flyktninger EU har tildelt dem. Kilde: NTB Vis mer

Ønsker oppmerksomhet

Løkke mener det er flere grunner til at Trump uttrykker sin støtte til Orbán.

– Han liker folk som vinner og vil støtte dem. Det er et element rundt Trump. Om det lå an til at Orbán ville tape tror jeg han ville vært mer forsiktig med å gjøre det.

Han legger til:

– Antageligvis er dette mer et innfall enn en stor strategisk vurdering. Jeg har ofte problemer med å se strategien bak det Trump gjør.

Løkke mener også at det er et faktum at Trump ønsker oppmerksomhet, og at den tidligere presidentens frykt er å bli irrelevant.

– Nå som han ikke har tilgang til Twitter og Facebook, er dette en måte for ham å holde seg i mediene. Den helt banale, narsissistiske trangen Trump har til å være i nyhetene, den skal man ikke undervurdere.

USA-ekspert og seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, Svein Melby, skriver via SMS til VG at Trumps støtteerklæring føyer seg inn i et etablert mønster der Trump viser sympati for autokratiske (selvhersker, red.anm.) og høyrepopulistiske ledere.

– Støtte til Viktor Orbán passer fint i så måte, skriver Melby videre.

SENIORFORSKER: Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier.

Løkke synes det nå blir interessant å se hva resten av Det republikanske partiet gjør etter Trumps uttalelser.

– Hadde John McCain vært i live ville han skjelt ham ut.

Han spår imidlertid at de store reaksjonene fra Det republikanske partiet uteblir.

– Det gjenspeiler en større debatt om demokratiet i USA. Vi har dessverre et republikansk parti som mangler demokratisk sinnelag, sier Løkke.

Én utfordrer

Orbán har vært statsminister i Ungarn siden 2010. I årets valg har opposisjonen samlet seg bak én kandidat, den konservative Peter Marki-Zay, som står sterkt til å utfordre Orbán.

Marki-Zay har blant annet lovet å skrote de homofobiske lovene Orbáns regjering har innført.

Loven innebærer et forbud mot undervisning og offentlig publisitet som omfatter seksuelle minoriteter. Det står også at loven er et «vern mot pedofili».

Norges tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide uttalte i sommer at loven er et av de verste eksemplene vi har sett i nyere tid, og et eksempel på at landet fortsetter på veien bort fra rettsstat og demokrati.

– Her presenterer en statsminister og en regjering en lov som forbinder homofili med pedofili, det er helt vanvittig, sa Søreide.

Orbán har også fått sterk kritikk for å nekte å ta imot kvoten med flyktninger EU har tildelt Ungarn.