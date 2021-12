FEIRET: Chilenerne tok til gatene for å feire valgseieren til Gabriel Boric.

Venstreorienterte Gabriel Boric beseiret «Trump-kopi» i Chile

Høyrepopulisten José Antonio Kast har gratulert Gabriel Boric med valgseieren i Chile.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg stemte på Gabriel Boric. Årsaken er at jeg ser på ham som en ung mann med nye ideer og selvtillit til å gjennomføre de endringene som chilenere ønsker seg, når det gjelder kjønnsulikhet, grunnleggende offentlige tjenester og miljøet, forteller velgeren Daniel Medel Diaz i hovedstaden Santiago til VG.

Like før midnatt, norsk tid, erkjente José Antonio Kast nederlaget.

«Jeg gratulerte ham med hans store triumf. Fra i dag av er han den valgte presidenten i Chile og fortjener all vår respekt og vårt konstruktive samarbeid. Chile kommer alltid først», skriver Kast på Twitter.

Håper på økte skatter

Boric ledet med rundt 10 prosentpoeng da cirka 70 prosent av stemmesedlene var talt opp, skriver NTB. 35-åringen representerer Verdighetsalliansen, som inkluderer Kommunistpartiet.

35-åringen blir den yngste presidenten i Chile i nyere tid. Han var tidligere en studentaktivist og ble valgt inn i nasjonalforsamlingen i 2014.

VANT: 35-årige Gabriel Boric er Chiles nye president.

– Jeg forventer at Boric gjør noe med ulikhetene i samfunnet, gjennom å gi staten mer ansvar for grunnleggende tjenester som det frie markedet ikke har taklet, sier Diaz.

– Jeg håper også at han øker skattene til dem som tjener mest og at han staten fremover tar en ledende rolle innen fornybar energi, legger han til.

DELT: Valentina Salvador og Daniel Medel Diaz stemte på hver sin kandidat i presidentvalget i Chile.

– For ung og naiv

For Valentina Salvador, en annen velger i Santiago som VG har snakket med, fikk presidentvalget et skuffende utfall.

Hun beskriver José Antonio Kast som en sterk og tøff politiker og stemte derfor på ham.

– Jeg stemte på Kast, for han har vært svært konsekvent med sine meninger. Gabriel Boric er for ung og naiv til å lede en nasjon. Jeg mener at Kast har den nødvendige modenheten og erfaringen til å lede landet og skape et mer fredelig og stabilt sted, mener Salvador.