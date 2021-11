SAMMENSTØT: Atomubåten USS Connecticut ble skadet i et sammenstøt med et undervannsfjell i Sør-Kinahavet 2. oktober. Her er fartøyet ved marineverftet Puget Sound i delstaten Washington i 2016.

Amerikansk ubåt traff undervannsfjell: Kina krever redegjøring

Et sammenstøt med et undervannsfjell var årsaken til at en amerikansk atomubåt fikk store skader under et tokt i Sør-Kinahavet i oktober, opplyser USA.

Av NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Elleve besetningsmedlemmer fikk mindre skader i sammenstøtet som skjedde 2. oktober da ubåten var på vei ned i sjøen. Hendelsen ble karakterisert som svært uvanlig.

Kina reagerte med sterk bekymring og krevde at USA i detalj måtte redegjøre for uhellet, hva ubåten hadde kollidert med og om det hadde vært noen form for radioaktiv lekkasje eller andre miljøskader.

Nå har det amerikanske forsvaret altså konkludert med at skadene på ubåten oppsto som følge av en kollisjon med et undervannsfjell som ikke var avmerket på kartet – og at det ikke var snakk om en kollisjon med noe annet fartøy.

Ubåtens reaktor ble ikke skadd i sammenstøtet.

Kina reagerer kraftig

Myndighetene i Beijing er ikke fornøyd med svaret. De anklager USA for å unnlate å gi detaljert informasjon, og at informasjonen kom sent. De klager på mangel på åpenhet og manglende ansvarlighet.

Talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet, Wang Wenbin, sier at Kina oppfordrer USA til å gi en forklaring på fartøyets «navigasjonsintensjoner».

Kina krever dessuten opplysninger om det eksakte stedet for ulykken, og om det skjedde noen atomlekkasje eller annen skade på miljøet.

– Washington bør slutte å sende krigsskip og militærfly for å provosere og fremvise makt, sa Wang og advarte om at denne typen ulykker vil kunne skje oftere dersom ikke USA endrer handlingsmønster.

Den amerikanske marinen sier at den vil vurdere om det er nødvendig å følge opp hendelsen ytterligere.

Omstridte krav

Kina gjør krav på nesten hele Sør-Kinahavet, inkludert store havområder som ligger innenfor de økonomiske sonene til Filippinene, Vietnam, Indonesia, Malaysia og Taiwan.

USA og landets allierte anerkjenner ikke kravene, og den amerikanske marinen gjennomfører jevnlig operasjoner i Sør-Kinahavet for å utfordre Kinas omstridte territorielle krav.

USS Connecticut er en angrepsubåt av Seawolf-klassen, én av tre i den amerikanske marinen. Den er 108 meter lang og har vanligvis et mannskap på rundt 140. Den kan bære krysserraketter, antiskipsraketter og torpedoer.

