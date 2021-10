VAKSINEBØNN: Janne Formoe, Trygve Skaug og Sissel Kyrkjebø.

Norske kjendiser med vaksinebønn for Afrika

FNs barnefond og kjente, norske profiler trygler ledere for verdens rikeste land om å gi covid-19-vaksiner til Afrika – før det er for sent.

Av Nilas Johnsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi ber dere gi vaksinedoser til de som trenger dem mest innen desember, sier Sissel Kyrkjebø, på Instagram-siden til FNs barnefond (Unicef).

Oppfordringen går til verdens mektigste ledere, som samles under G20-møtet i helgen. Kyrkjebø er én av flere norske kjendiser som stiller seg bak oppropet (se nederst i saken).

«Denne skjevfordelingen er urettferdig og et stort feilgrep. Den setter afrikanere – og resten av verden – i stor fare», står det i oppropet signert kjente profiler som Trygve Skaug, Ane Brun, Grace Bullen, SnowBoyz, Sissel Kyrkjebø, Sebastian Zalo og Thorbjørn Harr.

STØTTER BARNEFONDET: Sissel Kyrkjebø

– Fattige land står bakerst i vaksinekøen – som nå er verdens farligste kø. For hver dag som går uten at Afrika og andre fattige land får vaksinert sin befolkning, mister enda flere barn skolegang, omsorgspersoner og livsviktig helsehjelp, sier generalsekretær i UNICEF Norge, Camilla Viken til VG.

Selv ikke helsearbeidere og andre i førstelinjen har fått vaksiner i mange av landene. Bare 1 av 10 helsearbeidere i Afrika er fullvaksinerte. De ligger minst et år bak Norge og andre vestlige land, skriver FNs barnefond.

– Når bare 5 % av Afrikas befolkning er fullvaksinert, øker også faren for nye mutasjoner og smitte andre steder i verden. Ingen er trygge før alle har fått vaksinen, sier Viken.

– G20-lederne har nå mulighet til å innfri løftene de kom med på Biden Summit i september. De må gi fra seg vaksinedoser, øke tempoet og sikre at fattige land blir prioritert i vaksinekøen, fortsetter hun.

Afrikansk vaksine?

På USA-president Joe Bidens covid-19-summit i september lovet de rike verdenslederne å jobbe for å sikre vaksiner til 40 % av hele verdens befolkning i løpet av 2021, og 70 % innen midten av neste år, skriver Unicef.

Men det har ikke skjedd, påpeker FN-organisasjonen: De rike G20-landene har mottatt 15 ganger flere vaksinedoser pr. innbygger enn i Afrika sør for Sahara.

Verdens helseorganisasjon (WHO) maner til mer forskning på neste generasjons vaksiner, og advarer om at koronakrisen ikke er over ennå.

Den langvarige pandemien har satt sitt preg på massemigrasjon og humanitære kriser, sier WHO. Særlig har Afrika hatt store utfordringer på grunn av manglende tilgang på vaksiner, tester og behandlingsformer.

FAKTA: VAKSINERING I AFRIKA Dette er vaksinedekningen i afrikanske land per 10. oktober 2021: 6,89 prosent av den afrikanske befolkningen har fått minst en vaksinedose. 4,57 prosent er fullvaksinert. Dette er andelen av befolkningen som er blitt fullvaksinert i et utvalg land: Mauritius: 62,76 prosent. Marokko: 53,1 prosent. Tunisia: 26,35 prosent. Sør-Afrika: 15,79 prosent. Zimbabwe: 15,73 prosent. Rwanda: 12,98 prosent. Algerie: 9,51 prosent. Egypt: 5,21 prosent. Mosambik: 4,99 prosent. Guinea: 4,51 prosent. Libya: 3,67 prosent. Senegal: 3,38 prosent. Ghana: 2,64 prosent. Angola: 2,52 prosent. Kenya: 1,76 prosent. Sudan: 1,15 prosent. Etiopia: 1,03 prosent Nigeria: 1,05 prosent. Uganda: 0,91 prosent. Somalia: 0,76 prosent. Niger: 0,31 prosent. Elfenbenskysten: 0,66 prosent. Kilde: NTB/ Den afrikanske unionen Vis mer

Et sørafrikansk konsortium er i gang med å lage en egen koronavaksine basert på mRNA-teknologien. Det kan være banebrytende for vaksineringen av Afrika.

Cape Town-baserte Afrigen Biologics and Vaccines leder et pilotprosjekt støttet av WHO og Covax-samarbeidet for å utvikle en afrikansk vaksine. Moderna-vaksinen skal justeres for å passe bedre i fattigere land med et varmere klima, skriver NTB.