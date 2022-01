ENSOM: En demonstrasjon endte i tragedie for Mojahed Shoaib. – En israelsk kule gjorde meg invalid. Selv med familien rundt meg er livet ensomt og trist, sier han.

Lemlestet i Gaza: − Jeg angrer på at jeg demonstrerte

GAZA BY (VG) Mojahed Shoaib ble skutt mens han demonstrerte i Gaza. Tre år etter at han mistet beinet til israelske kuler, forteller han VG om livet som invalid.

Den 33 år gamle palestineren løfter beinstumpen opp på krykken, og smiler bredt.

– Jeg hadde aldri trodd vi skulle møtes igjen, sier han til VGs journalist, under et intervju i Shoaibs hjem i Gaza.

Sist VG møte ham lå han på operasjonsbordet. Høyreleggen skulle amputeres. Shoaib var redd og kaldsvettet da han ble rullet inn på operasjonssalen, i mai 2018.

Ute i korridorene på Shifa-sykehuset i Gaza lå eimen av død og lemlestelse tykk. Fortvilte pårørende gråt. Unge mennesker skutt – noen drept, andre med livsødeleggende skader – under en bølge av voldsomme demonstrasjoner mot Israels blokade av Gaza.

Demonstrasjonene den gangen begynte da USA kunngjorde at de ville flytte ambassaden sin fra Tel Aviv til Jerusalem, noe som ble oppfattet som en kraftig provokasjon mot palestinernes ønske om en egen stat med Jerusalem som hovedstad.

En av de mange skadde under demonstrasjonene var Mojahed Shoaib.

VONDT: – Det har vært tre år i et smertehelvete. Lyspunktene er vanskelig å få øye på. Men sønnen min gjør meg glad, sier Mojahed.

– Hva har skjedd med deg i de tre årene som er gått siden VG skrev om deg?

– Ganske mye. Først det gledelige. Nå er jeg gift, har en liten sønn og min kone og jeg venter enda et barn om ikke så lenge. Men jeg sliter med å komme meg rundt. Stort sett ligger og sitter jeg her inne hele dagen, sier han.

– Hjelper ikke protesen?

– Det gjør vondt å bruke den. Jeg fikk en tilpasset da jeg var til rehabilitering i Jordan, men så gikk det bakterier i såret, de måtte amputere nok en del av leggen, helt opp til kneet. Jeg kunne ha fått hjelp til å få en bedre tilpasset protese, jordanerne har slik ekspertise, men helsemyndighetene i Gaza mener at jeg får den behandlingen jeg trenger her, sier Mojahed.

– Det vil si at Hamas nekter deg behandling som kunne gitt deg et bedre liv?

Det blir stille i rommet når den militante gruppen som styrer Gaza blir nevnt. Vi gjentar spørsmålet.

33-åringen skifter sittestilling, det er tydelig at stumpen av en høyrefot smerter og plager ham. Han sliter med å svare, veggene kan også ha ører. Til slutt nikker han og sier.

– Ja, jeg kunne nok ha hatt det bedre.

15 måneder gamle Firas kravler rundt faren, gutten leker med protesen og legger seg i fanget på pappa.

Storfamilien kommer til mens vi prater, moren Fadwa nikker og smiler. Hun måtte motvillig geleides ut av operasjonssalen for tre år siden. Sønnens skjebne har vært vanskelig å forsone seg med.

UBRUKELIG: Majahed klarer ikke å bruke protesen han har fått. – Smertene er uutholdelige når jeg bruker den, sier han.

– Den gangen i mai 2018 visste alle demonstrantene som nærmet seg grensegjerdet mot Israel at de kunne bli skutt mot og skadet, eller bli drept av israelske kuler. Hvorfor dro du likevel dit?

– I dag angrer jeg bittert på at jeg gjorde det. Det ødela livet mitt, jeg tenkte ikke helt på hva jeg ga meg ut på. Men vi hadde mye aggresjon i oss. Vi lot oss rive med av våre makthaveres oppfordringer om å markere at okkupasjonen av Gaza måtte ta slutt. De israelske soldatene fulgte ordre, men de visste hva de gjorde. De skjøt oss i beina med en ammunisjon som lager gelé av bein, muskler og vev. Du husker vel selv hvordan leggen min så ut, sier 33-åringen.

GIFT: Islam Shoaib er tre år yngre enn ektemannen og utdannet ernæringsfysiolog. Mojahed vil ikke snakke om hvorfor han nekter kona å jobbe.

Videoer av israelske soldater som jublet idet ubevæpnede palestinske demonstranter ble truffet, påkalte avsky og ble sterkt kritisert den gangen. Men soldater forsvarte seg senere med at de utførte ordre fra politisk ledelse.

– Ingenting ser ut til å forandre seg i Gaza, legger han til. Han hører spørsmålene, men svarer ikke på hva han mener om årsakene til at det er slik, utover det faktum at Israel holder enklaven langs Middelhavskysten med to millioner mennesker i et jerngrep.

– Og hva med Hamas’ rolle?

– Om bare Israel lar oss få være i fred så vil befolkningen også kunne få oppleve en økonomisk bedring slik at våre barn får et bedre liv enn det vi har, sier han og gir et svar som ikke skaper vansker for ham.

FIRAS OG PAPPA: Den lille gutten er farens øyensten. – Snart får vi ett barn til, den stolte barnefaren.

– Du fortalte for tre år siden at du hadde jobb du mestret og likte?

– Jeg bygde kjøkken, skar ut og tilpasset marmorplater og følte at det var noe jeg behersket. Jeg var veldig god, det ble fine kjøkken, sier han, mamma Fadwa og resten av familien nikker bekreftende.

33-åringen har snakket seg varm. Han ikke helt uten fremtidsplaner, til tross for den vanskelige situasjonen han er i.

– Varetransport er noe jeg tenker på og drømmer om. En liten tuk-tuk (moped) jeg kan operere med hendene og venstrefoten. Det hadde gitt inntekter til familien og så ville det være fint å komme seg ut blant andre folk, sier han med et bredt smil.

Så rykkes han ut av minnene, og inn i virkeligheten.

– I forrige uke fikk naboen nytt kjøkken. Jeg falt fullstendig sammen. Bitter, sint og sjalu da jeg så hvordan en kamerat gjorde jobben jeg var så god på. Som jeg aldri kan gjøre igjen.

FAR OG SØNN: Det er tette bånd mellom Mojahed og den vesle sønnen. – Uten han ville livet vært enda vanskeligere, sier 33-åringen. 1 av 2 Foto: Harald Henden

Mojahed Abu Shoaib fremstår usedvanlig åpen om hvordan livet hans har vært de tre siste årene.

– Det er ikke lett for mine nærmeste heller. Jeg kan plutselig bli rasende for ingenting. På min kone, på brødrene mine og på andre i familien. Det burde ikke være slik. Jeg har så mange rare tanker.

– Og så tenker jeg mye på han som siktet på meg og trakk av. Han fulgte ordre, men tenker han noen gang på konsekvensene og på det livet han har ødelagt lurer jeg på. Nå sitter jeg her som en krøpling, mens han sikkert har et bra liv i Israel, sier Mojahed Abu Shoaib, som signaliserer at han er sliten av besøket.

Han drar seg opp på krykkene. Smiler og takker for besøket. En times tid har den veltalende 33-åringen vært midtpunktet i storfamilien og blant naboene.

Da vi er kommet ut på gaten har han tatt seg ut på verandaen i tredje etasje, derfra vinker han farvel med et siste «vi sees igjen». Inshallah.

