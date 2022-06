FØRT BORT: En mistenkt etter drapet på Dom Philips og Bruno Pereira blir ført bort av politiet i Atalaia do Norte i Amazonas.

Brasil: Viste politiet til gravplass

En pågrepet har ifølge føderalt politi tilstått drapet på den britiske journalisten Dom Philips (57) og urfolkseksperten Bruno Pereira (41)

Brasiliansk politi sier på en pressekonferanse at de ikke utelukker flere arrestasjoner etter drapene på den britiske journalisten Dom Phillips (57) og urfolkseksperten Bruno Pereira (41). Det skriver Reuters.

Politiet bekreftet på pressekonferansen at det ble funnet levninger på stedet som en av de to mistenkte brødrene pekte ut.

Mannen skal ha tilstått tirsdag og forklart hva som skjedde med de to som forsvant sporløst 5. juni. Politiet har imidlertid ikke spesifisert hva det er mannen har tilstått, skriver AP.

Brasiliansk politi meldte natt til onsdag at de hadde pågrepet en andre person i forbindelse med forsvinningen. Den pågrepne, fiskeren Oseney da Costa de Oliveria, er broren til Amarildo da Costa de Oliveria, også kjent som Pelado, som allerede var pågrepet i saken.

Identifiseringen av de to vil skje i samarbeid med Interpol, opplyste politiet.

Phillips, som lenge har vært tilknyttet avisen The Guardian, jobbet nå med en bok om vern av regnskogen. Pereira var ansatt i den brasilianske urfolksetaten Funai. Brasilianske menneskerettsgrupper har fortalt at de to mottok trusler.