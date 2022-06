ANTARKTIS: Det er tidligere funnet mikroplast i havisen og overflatevannet, men nå er også de første rapporterte tilfellene funnet i nysnø.

Fant mikroplast i Antarktis-nysnø

Forskere har for første gang funnet mikroplast i nysnø i Antarktisk.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Forskere fra University of Canterbury i New Zealand har samlet inn prøver fra 19 ulike steder i Antarktis.

Hver av dem inneholdt mikroplast, skriver BBC.

Mikroplast er små partikler av plast som har størrelse mellom 0,001 og 5 millimeter.

Forskerne fant i gjennomsnitt 29 partikler per liter smeltet snø.

Det ble identifisert 13 forskjellige typer plast, hvor den vanligste var polyetylentereftalat (PET), som er mest brukt i brusflasker og klær. Dette ble funnet i hele 79 prosent av prøvene.

Kan ha skadelige effekter

Laura Revell, førsteamanuensis ved Canterbury University, var involvert i forskningen. Hun er bekymret for funnet.

– Mikroplast kan ha skadelige stoffer sittende fast på overflaten, slik som tungmetaller og alger.

– Det kan føre til at skadelige arter kan nå avsidesliggende og sensitive områder de ellers ikke ville ha nådd, sier hun til BBC.

Ifølge forskere inhalerer og inntar mennesker mikroplast via luft, vann og mat.

En studie fra Hull York Medical School og University of Hull utført i fjor, fant at høye nivåer av inntatt mikroplast i menneskekroppen, potensielt kan ha skadelige effekter – som celledød og allergiske reaksjoner.

Forsker Alex Aves skriver i tidsskriftet Cryosphere at den mest sannsynlige kilden til den luftbårne mikroplasten er lokale vitenskapelige forskningsstasjoner.

– Samtidig viser beregninger at opprinnelsen kan være opptil 6000 kilometer unna.

Fra topper til dype hav

Tidligere studier har funnet mikroplastforurensning i havisen i Antarktis og overflatevannet, men nå er også de første rapporterte tilfellene funnet i nysnø.

I 2019 fant forskere store mengder mikroplast i snøen som faller i Arktis, hvor de ble svært overrasket over mengden.

En studie publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences viser at mikroplast sirkulerer over hele kloden, ofte transportert av støv, vind og havstrømmer.

I 2020 fant forskere mikroplast nær toppen av Mount Everest. Det er også funnet i dype hav.

BBC skriver at forskere har sett på mikroplastens effekt på global oppvarming.