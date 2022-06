Elever danset i ballkjoler utenfor utbombet skole

Avgangselevene i Kharkiv i Ukraina feiret at de var ferdig på skolen, selv om den var fullstendig ødelagt.

Publisert: Nå nettopp

I midten av mai ble det meldt at russiske styrker hadde trukket seg tilbake fra Kharkiv i Ukraina.

– Nå er det rolig og folk kommer gradvis tilbake til byen. Men dessverre er mange boligbygg ødelagt eller skadet, sa ordføreren i Kharkiv, Ihor Terekhov, til BBC i mai.

Selv om det er krig i landet, går noe likevel tilnærmet som normalt. Elever ved en skole i byen ønsket denne uken å feire at de var uteksaminert fra skolen. Avslutningsseremonien ble derfor avholdt med dans utenfor ruinene av skolen.

Anastasia Kontar, en av de uteksaminerte elevene, sier til Anadolu Agency at skolen deres ble bombet den 27. februar av russiske styrker.

BOMBET: Avgangselev Anastasia Kontar og moren inne i ruinene av den utbombede skolen i Kharkiv, Ukraina.

I videoen er det mange tilskuere, både ukrainske soldater og familie og venner som har møtt opp for å feire avgangselevene. Du kan se hele videoen i toppen av saken.

En annen elev forteller til nyhetsbyrået at alle klassekameratene forlot byen på grunn av krigen.

Skolen er fullstendig utbombet, men planen er å få den tilbake. En kvinne forteller til nyhetsbyrået at de fremover mest sannsynlig vil starte med nettundervisning, til skolen er bygget opp igjen.

DANSET: Elever danser utenfor en ødelagt skole i Kharkiv.

I slutten av mai besøkte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj byen. En video publisert på presidentens Facebook-profil, viste flere bygninger i ruiner.

– 2229 ødelagte hus i Kharkiv og regionen. Vi skal gjenopprette alt, bygge opp igjen, fylle med liv. I Kharkiv og alle andre byer og landsbyer hvor ondskapen har kommet, skrev han.

Har angrepet skoler

Russiske styrker har under invasjonen angrepet skoler, og sivil infrastruktur, som sykehus og krisesentre.

I mai ble en skole i Donbas-regionen ødelagt av en russisk bombe, 90 mennesker oppholdt seg på skolen. Det er fryktet at rundt 60 mennesker døde, ifølge ITV.

Ifølge FN er 7,7 millioner ukrainere på flukt i sitt eget land.

19 prosent av Ukraina er under russisk kontroll, viser VGs oversikt. Russland har intensivert luftangrepene i Donbas for å legge til rette for det britisk etterretning omtaler som en «snikende fremrykking» på bakken i den utbryterkontrollerte regionen øst i landet.

Kombinasjonen av massive luftangrep og beskytning med artilleriild har gitt russerne fremgang den siste tiden, ifølge det britiske forsvarsdepartementet.

Russland har også økt bruken av våpen uten styringsmekanismer, som fører til enda større ødeleggelser og fare for sivile tap.