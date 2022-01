I STORBYEN: Statsminister Jonas Gahr Støre på Manhatten.

Støre om Taliban-besøket: − Jeg måtte gå noen runder med meg selv

NEW YORK (VG) statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) forsvarer invitasjonen av Taliban til Norge med å forebygge faren for kollaps og en sultkatastrofe i Afghanistan. Men samtidig forstår han godt at det kommer reaksjoner.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Støre kom søndag kveld til New York for å lede møter i FNs sikkerhetsråd de nærmeste dagene. Norge leder rådet i januar måned.

– Afghanistan er på randen av kollaps, og muligheten for en massiv flyktningbølge, og at terror igjen får fotfeste. Norge har en forhistorie som gjør at Norge kan legge til rette for samtaler mellom Taliban og sivilsamfunnet, sier han.

VG møter Støre i en hotell-lobby på Manhattan søndag kveld.

I en hotell-lobby i Kabul i 2008 kom Støre og hans følge under angrep, nettopp av Taliban.

Journalist Carsten Thomassen ble skutt og døde. Støres medarbeider Bjørn Svenungsen ble også skutt, men overlevde og er merket for livet.

Og nå har Støres regjering invitert 15 høytstående medlemmer av Taliban-styret i Afghanistan til Norge.

Vil alltid ha med seg inntrykkene

VG spør hva slags tanker han gjør seg om at en gruppe som ønsket å ta hans liv, nå er i Norge på regningen til hans regjering:

– Det er ikke det viktigste nå, sier Støre.

– Jeg forstår at det utfordrer mange, at de kommer hit på høyt nivå. Og at folk kan reagere i lys av de grusomheter som Taliban har stått ansvarlig for. Men de kommer ikke til Norge primært for å møte Norge. De er her fordi vi har lagt til rette for at de skal møte afghanere som er i eksil, sivilsamfunnet i Afghanistan, USA, EU og Nato. Så skal de også snakke med norske diplomater, sier han.

Men Støre erkjenner også:

– Det som skjedde på Serena Hotel i Kabul har gjort inntrykk som jeg alltid har med meg. Tapet av Carsten Thomassen, og min medarbeider Bjørn Svenungsen som var nær ved å omkomme. Jeg har måtte gå noen runder med meg selv, men det endrer ikke mitt syn, at afghanerne selv må finne sin løsning for Afghanistan.

Visste ikke at Haqqani kom

Anas Haqqani er en av de 15 som ble flydd til Norge i privatfly.

Inntil nylig var han svartelistet av USA for bånd til terrorvirksomhet, og er lillebroren til den beryktede Sirajuddin Haqqani, som er etterlyst av amerikanske myndigheter etter terrorangrepet mot Serena Hotel.

På spørsmål fra Dagbladet, svarer Støre at han ikke visste at Anas Haqqani var en del av delegasjonen.

– Navnet på de enkelte i delegasjonen så jeg i mediene da de ankom Norge. Vi var klar over at Taliban satt sammen sin egen delegasjon. Dette er folk som har vært ettersøkt og på lister. Nå er det lagt til rette for at de kan reise til slike møter, sier Støre til avisen.

I LOBBYEN: Mona Juul møtte Jonas Gahr Støre i New York.

Reagerte i fjor

Støre sier han reagerte hardere høsten 2020, da en fangeutveksling åpnet for at en som ble dømt som en av gjerningsmennene, ble satt fri fra fengsel, i Afghanistan.

Mannen Støre viser til, er dødsdømte Muhammed Ramadan. Han var 22 år gammel da ikledd afghansk politiuniform begynte å skyte folk på Serena Hotell i Kabul.

Han ble trolig løslatt, sammen 400 fanger Taliban krevde løslatt for å være med på fredsforhandlinger, skrev Aftenposten den gang.

– Jeg kan innrømme at det var et sterkt budskap. Men at min opplevelse skal hindre at afghanerne selv nå skal finne sin egen vei – dit kommer jeg ikke, sier Støre bestemt.

Han kan allerede rapportere dette fra søndagens møter på Soria Moria Hotell i Oslo:

– Jeg hører at representantene for det afghanske sivilsamfunnet har sittet sammen i seks-syv timer i dag, og at de neste timene vil det være samtaler med diplomater fra Norge, USA, EU og FN. Målet er å få til en utvikling som hindrer en humanitær katastrofe, sier statsministeren.

Om Frp-kritikk: Gjenkjennelig

Frp-leder Sylvi Listhaug har reagert sterkt på besøket til Norge fra Taliban, og kalt det for flaut og pinlig for Støre-regjeringen.

– Det er gjenkjennelig, sier Støre.

– Frp har vært imot den linjen med kontakt med Taliban de siste årene. Men hvis vi skal hindre lidelse og nød, må vdu av og til snakke med folk du ikke vil ha rundt ditt eget bord. Det har jeg på en måte respekt for. Men Frp var også imot at Norge skulle inn i Sikkerhetsrådet.

– Men jeg registrerer ellers at det er bred støtte til dette. Norge kan gjøre dette fordi vi er gjenkjennelig over tid, selv om regjeringer skifter, legger han til.