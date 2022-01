Fisker om dødsflukt fra flodbølge: − Jeg skulle ikke vært i live

Da vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, nord for stillehavsøyen Tonga, hadde et kraftig utbrudd lørdag, måtte Branko Sugar (61) og sønnen flykte for livet.

Publisert: Nå nettopp

Sugar og sønnen drev med spydfisking ved et rev forrige lørdag. Luften luktet svovel, slik den hadde gjort i flere uker som følge av den aktive vulkanen i nærheten.

Men denne dagen la han merke til at askeskyen fra vulkankrateret var mye høyere, skriver Reuters.

Idet han la bort spydet, rystet den første av fire vulkanske eksplosjoner den sørlige delen av Stillehavet og sendte en enorm bølge mot båten deres.

– Vi stoppet båten og bare så på. Da så vi bølgen komme mot oss – den største bølgen jeg noensinne har sett, forteller fiskeren til Reuters.

Kappløp med bølgen

I det øyeblikket slo forbløffelse over i handlekraft. Sugar vendte båten om, vred motoren i gang og satte fart mot dypere hav, nærme øyen Eukiki.

Takket være de 400 hestekreftene i motoren på den 27 fot katamaranen klarte Sugar og sønnen å komme seg tidsnok unna.

– Det var det som reddet oss – kraften i båten, sier Sugar.

– Jeg skulle ikke vært i live, legger han til.

Mens han kappkjører med flodbølgen ringer Sugar familien hjemme på Tongas hovedøy, for å advare om den fremrykkende tsunamien, men ingen tok telefonen.

Totalt mørke

– Bølgen gikk forbi oss og traff hovedøyen, og da visste vi at vi hadde greid å slippe unna. Men så begynte steinene å regne. Det regnet steiner, erindrer Sugar.

I løpet av minutter ble den blå stillehavshimmelen helt svart, asken la seg som et tykt belegg overalt og en storm var under utvikling, som etter hvert rev og slet båten.

Det var fortsatt 19 kilometer igjen til havnen. Far og sønn måtte navigere i totalt mørke i tre timer før de nådde land igjen.

– Det var ødelagte båter overalt. Kantrede båter, forliste båter. Vi ante ikke hvor vi skulle gå, forteller Sugar.

– Når vi endelig stoppet greide vi ikke finne igjen bilene våre. Alt sammen hadde blitt vasket vekk. Det var den ene tingen etter den andre. Når vi endelig fant dem, kunne jeg ikke kjøre. Jeg var blind etter å ha kjørt båten gjennom steinregnet i timevis.

ETTER UTBRUDDET: På bildet ser vi naturødeleggelsene fem dager etter at tsunamien traff Tongas hovedøy Tongatapu

Enorme krefter

Utbruddet fra vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha’apai utløste en tsunami som ødela landsbyer, hoteller og mange bygninger og slo ut kommunikasjonslinjene for landets rundt 105.000 innbyggere.

Ifølge myndighetene på Tonga mistet tre mennesker livet.

Styrken på utbruddet ble estimert til å ha en styrke på mellom fem og ti megatonn TNT, ifølge NASAs romfartsinstitutt.

Det er mer enn 500 ganger så kraftig som atombomben USA slapp over den japanske byen Hiroshima under andre verdenskrig.