DYRT: Tyske husstander, også disse i byen Bad Staffelstein må forberede seg på økte energipriser i høst.

Advarer mot dobling av tyske gassregninger

Tyske husholdninger må bære sin del av energiselskapenes økte gasskostnader, og en typisk regning kan bli doblet fra 1. oktober, advarer RheinEnergie.

NTB

Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Selskapet er den første større leverandøren i Tyskland som kommer med et detaljert anslag for hvor mye mer tyske husstander må belage seg på å betale for gassen.

RheinEnergie leverer energi til rundt 2,5 millioner innbyggere i regionen rundt Köln vest i Tyskland.

Prishoppet skyldes en økning på nesten 450 prosent i anskaffelseskostnader for naturgass det siste året, ifølge selskapet.

– Markedet forverret seg igjen betydelig da den russiske aggresjonskrigen mot Ukraina startet, sier RheinEnergie.

Selskapets anslag tar utgangspunkt i en husstand med to personer med et gjennomsnittlig gassforbruk på 10.000 kilowattimer i året. Den vil få en regning på rundt 2.000 euro, opp fra 960 euro for et år siden, ifølge mandagens uttalelse.

Les også: Hvor mye koster strømmen deg?

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) ligger gjennomsnittlig årlig strømforbruk i Norge på rundt 16 000 kilowatt-timer (kWh) per husholdning.

Gjennomsnittlig spotpris i Oslo er tirsdag 233,04 øre. I tillegg kommer moms, avgifter og nettleie