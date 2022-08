Cara Mund blir kronet til Miss America i 2017, under en konkurranse der hun kritiserte Donald Trumps klimapolitikk.

Tidligere Miss America stiller til valg på grunn av abortsaken

Missedronningen som skapte furore da hun talte Donald Trump midt imot da hun ble kronet til Miss America i 2017, stiller til valg og vil inn i Kongressen.

NTB-AP

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Harvard-studenten og tidligere missedronning Cara Mund har kastet seg inn i kongressvalgkampen i dypt konservative North Dakota for å kjempe for abortretten.

Mund stiller til valg mot alle odds og sier det er abortspørsmålet som gjør at hun vil bli politiker. North Dakotas eneste abortklinikk forbereder seg på å flytte over grensa til Minnesota etter at alle aborter med unntak for voldtekt, incest eller for å beskytte den gravide kvinnens liv er blitt forbudt.

– Det var et øyeblikk da det ble helt klart at vi trenger flere kvinner i offentlige verv, sier Mund.

Hun utfordrer republikaneren Kelly Armstrong, som har delstatens eneste sete i Representantenes hus. Republikanerne har alle de føderale, valgte vervene fra delstaten. I valgkampen vil hun kunne dra støtte både fra Republikanere og Demokratenes kandidat, Mark Haugen, sier eksperter.

– Hvis hun er pro-valg, så er hun til venstre for meg i det spørsmålet, sier Haugen.

Demonstranter utenfor USAs høyesterett krever at abortretten ikke skal bli tatt fra dem. Høyesterett vedtok i sommer å oppløse den føderale abortretten, noe som har ført til forbud i flere delstater.

– Klassisk demokrat

Armstrong sier at Mund er en klassisk demokrat.

– Det virker som om folk ganske høyt oppe i Demokratene er giret på dette. Det endrer ikke på hva vi skal gjøre, sier Armstrong.

Mund sier på sin side at hun helt klart er en uavhengig kandidat. Hun vil søke kompromisser med begge sider og tror hun vil kunne dra støtte fra folk i sentrum.

– Det er ikke rettferdig at amerikanerne må velge den ene eller andre siden, sier Mund.

Hun drar nytte av at hun er et svært kjent ansikt i hjemstaten.

Cara Mund poserer på toppen av Empire State Building da hun i 2018 reiste USA rundt som Miss America. Hun er utdannet ved Harvard og i ferd med å få advokatbevilling.

Vil stille til valg igjen

Mund ble kronet til Miss America i 2017. Hun la stor vekt på politikken da hun deltok i skjønnhetskonkurransen, som er den eldste av de store nasjonale missekonkurransene i USA.

Hun bygget en plattform rundt krav om å få flere kvinnelige folkevalgte da hun ble Miss North Dakota, og talte Donald Trump imot fra den nasjonale scenen da hun ble Miss America.

I etterkant sa hun at ledere i Miss America-organisasjonen hadde utsatt henne for hets og forsøkt å tie henne. En leder i organisasjonen trakk seg etter anklagene.

Mund er utdannet ved Harvards jusslinje og vil bli advokat i hjemstaten. Hun sier hun vil fortsette å stille til valg hvis hun taper i høst.