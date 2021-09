Se dokumentaren «The Man Who Fell from the Sky»

I 2015 overlever en mann verdens farligste reise. To blindpassasjerer gjemmer seg om bord et fly fra Johannesburg ved å klatre opp i rommet bak landingshjulene. En av dem faller i døden like før de når Heathrow flyplass, men den andre overlever. Han våkner da han faller ut av flyet.

Hvem var disse mennene og hvorfor risikerer de livet for å komme seg til Europa?

