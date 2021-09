STEMMER: Vladimir Putin valgte å stemme digitalt. Han er i selvvalg isolasjon etter som flere i hans stab har testet positivt for corona.

Valdagsmåling: Kraftig nedgang - men seier til Putin-parti

Vladimir Putins parti Forente Russland går mot en knusende seier ved parlamentsvalget - men ligger ifølge valgdagsmålingen an til en nedgang på nesten ti prosent siden 2016.

Av Ole Kristian Strøm

Det viser tall som er offentliggjort i russiske media kl. 20.00 norsk tid, rett etter at det siste valglokalet stengte. Det russiske valget foregår over hele 11 tidssoner. De uavhengige valgobservatørene i Golos hevder at de har registrert mye valgfusk.

Valgdagsmålingen på tv-kanalen Rossija viser 45,2 prosent til Forente Russland. I 2016 fikk partiet 54,2 prosent.

Av de stemmene som er telt opp til nå, har Forente Russland under 40 prosent, altså enda mindre.

Ifølge valgdagsmålingen får kommunistene 21,0 prosent, mens LDPR får 8,6 prosent og Rettferdige Russland 7,9 prosent. Alle disse er partiene er Putin-vennlige.

Sperregrensen er på fem prosent, og bare disse fire partiene kommer over denne grensen, om vi skal tro valgdagsmålingen. Dette var de eneste fire partiene også i den Statsdumaen som har sittet de siste fem årene. Forente Russland har hatt tre fjerdedeler av de 450 setene i parlamentet.

Det statlige meningsmålingsinstituttet VTsIOM målte for kort tiden siden 35,3 prosent oppslutning for Forente Russland, men ikke uventet ligger de nå langt høyere.

Målet for Putin-partiet har vært såkalt «konstitusjonelt flertall», noe som i Russland er to tredjedeler.

Valget har gått over hele tre dager - fredag, lørdag og søndag. Ifølge myndighetene skyldes det frykten for trengsel og corona-smitte. Kremls kritikere mener at det gir myndighetene bedre tid til å fikse på valgresultatet.

Vladimir Putin ble i 2018 valgt for seks nye år - til 2024. Dumaen har godkjent en reform som betyr at han kan stille til valg også i 2024 og 2030 - og dermed teoretisk kan sitte ved makten helt fram til 2036. 68 år gamle Putin har allerede passert forventet levealder for en russisk mann, men det skal sies at presidenten lever et langt sunnere liv enn russisk mannfolk flest. Blant annet er Putin tilnærmet avholdsmann, og han trener regelmessig.

Den fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalnyjs kone, Julia, skriver på Instagram at hun har stemt:

– Jeg har stemt for meg selv og han andre. Tro ikke når de sier at alt er bestemt, og at din stemme ikke betyr noe. Det er din stemme som kan forhindre vedtakelse av enda en skamløs lov, forhindre at en annen politisk fange blir fengslet. Og kanskje vil det frigjøre noen, skriver Julia Navalnaja.

Den offisielle valgkommisjonen hevder at det er 245 uavhengige, utenlandske valgobservatører til stede. Men OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) holder seg borte. Russiske myndigheter tillot OSSE å sende bare 50 observatører for å dekke tusenvis av valglokaler over 11 tidssoner. Derfor valgte OSSE å takke nei.