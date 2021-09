PÅ RAD OG REKKE: Soldater står i kø for å stemme i et stemmelokale utenfor St. Petersburg. Ifølge valgobservatørorganisasjonen Golos har statsansatte og soldater blitt presset til å stemme og kjørt i busser til valglokalene.

Russland-ekspert om valget: − Alle Putin-kritiske partier er luket bort

Valget i Russland vil trolig ende med bare Putin-vennlige partier i parlamentet.

Fra en rekke steder i landet kommer det melding om uregelmessigheter til fordel for Putins støtteparti Forente Russland.

Det går mot at det nye parlamentet ikke får en eneste representant for den virkelige opposisjonen i Russland.

– Alle Putin-kritiske partier har blitt luket bort underveis. Siste gang et reelt opposisjonsparti ble valgt inn i Statsdumaen, var i 2003, da de liberale partiene Jabloko og Unionen av høyrekrefter til sammen fikk syv mandater. Siden har Statsdumaen vært fylt av bare Putin-vennlige partier, sier Helge Blakkisrud, Russland-ekspert ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) til VG.

Fire partier sitter i nåværende parlament: Putin-partiet Forente Russland, Kommunistpartiet, det ultranasjonalistiske LDPR og Rettferdige Russland. Det første er altså Kremls eget parti, de tre andre er Putin-lojale partier. Helge Blakkisrud kaller dem «den lojale opposisjonen». Han forklarer videre:

– Bortsett fra de fire partiene som er representert i dagens Statsduma, er «Nye folk» det eneste partiet som ser ut til å ha en mulighet til å passere sperregrensen på fem prosent. Dette er et nytt parti, etablert i fjor

av forretningsmannen Aleksej Netsjajev, og det har vært spekulert i at partiet ble opprettet på initiativ fra Kreml. Det er nok mer sannsynlig at Netsjajev selv tok initiativ, men han har utvilsomt fått Kremls aksept for prosjektet, sier Blakkisrud.

VALGDAG: Parlamentsvalget i Russland går over tre dager. Ifølge myndighetene er det av corona-hensyn. Den røde plass er åpen søndag, og turister flokker til.

Den fremste opposisjonslederen, Aleksej Navalnyj, sitter fengslet. En rekke andre kandidater har blitt hindret i å stille eller har selv valgt å forlate Russland av frykt for represalier.

Meningsmålingene har ikke gitt Forente Russland mer enn rundt 30 prosent oppslutning, men det er likevel ventet at partiet vil oppnå opp mot to tredjedel av stemmene.

Den uavhengige, russiske valgovervåkningsorganisasjonen Golos mener at statsansatte og militære har blitt tvunget til å stemme. På sosiale medier og andre steder er det bilder av busser med folk som fraktet til valglokalene for å stemme.

Stanislav Andrejtsjuk, en av lederne i Golos, sier til Nastajasjtsjee Vremja at det så ut til at statsansatte ble tvunget til å stemme mens de var på jobb fredag, selv om det innebar ikke å avgi stemme til det stemmelokalet der de var registrert.

– Det er en mobilisering blant de velgergruppene som etter myndighetenes mening er mest lojale mot dem, sier Golos-lederen.

Kommunistlederen Gennadij Ziuganov, som i praksis er lojal til Putin, mener at påstandene om juks må undersøkes.

Forsøket på å stikke kjepper i hjulene for Forente Russland fra Navalnyjs folk sliter. Press fra russiske myndigheter har gjort at YouTube har fjernet en video fra Navalnyj-folket om «smart stemmegivning» – for å hindre at Forente Russland-politikere ble valgt. Apple og Google har begge gitt etter for presset, melder New York Times og Bloomberg.

Navalnys team har oppfordret velgerne til å stemme den siste av de tre valgdagene, for å redusere sjansen for at deres stemmer ikke blir kastet i løpet av de to første dagene av avstemningen.

Russiske myndigheter begrunner at de har spredt valget over fredag, lørdag og søndag med at det er for hindre trengsel i disse coronatider. Kritikere hevder at det gir større muligheter for manipulere valget, melder Radio Free Europe.

Ifølge TV-kanalen Dozjd blir russiske statsborgere i de omstridte områdene i Ukraina kjørt med buss over grensen – for å kunne avgi sine stemmer. Valgdeltagelsen i disse områdene er ventet å bli veldig høy.

Den offisielle valgkommisjonen hevder at det er 245 uavhengige, utenlandske valgobservatører til stede. Men OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) holder seg borte.

– Da Russland denne gangen tillot OSSE å sende kun 50 observatører for å dekke tusenvis av valglokaler spredt over 11 tidssoner, valgte OSSE å takke nei, forteller Helge Blakkisrud i NUPI.