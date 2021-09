Damon Thibodeaux i 2012, samme året som han ble løslatt fra death row.

Frifunnet etter 15 år og dødsstraff – døde av corona

Etter 15 år i fengsel ble dødsdømte Damon Thibodeaux frikjent på grunn av nye DNA-bevis. Nå er han død etter å ha blitt smittet av corona.

Av Vilde Haugen

I 1996 forlot 14 år gamle Crystal Champagne familiens leilighet i Westwego, Louisiana, for å dra på det lokale kjøpesenteret. Dagen etter ble hun funnet langs en elvebredd med en rød skjøteledning rundt halsen.

Mannen som ble tiltalt og dømt for å ha drept Crystal, var hennes 22 år gamle stesøskenbarn, Damon Thibodeaux. Straffen han fikk, var en dødsdom.

Frikjent etter 15 år

Det fantes imidlertid ingen fysiske bevis som linket Thibodeaux til drapet, og i 2012 ble han frikjent på bakgrunn av DNA-tester. Da han ble løslatt, hadde Thibodeaux tilbrakt 15 år på death row. Nå, mindre enn ti år etter frikjennelsen, har han dødd av covid-19, skriver NBC News.

– Verden har mistet det smittsomme smilet og gleden som var Damon Thibodeaux. Damon var den 142 personen som ble frikjent fra en dødsdom i USA på bakgrunn av DNA-testing, heter det i nekrologen publisert i The Times-Picayune.

Falsk forklaring

Thibodeaux, som jobbet som dekksmann på en lekter, ble mistenkt på grunn av sin familiære relasjon til offeret. Han nektet for å ha hatt noe med drapet å gjøre, men skal etter mange timer i avhør ha tilstått at han hadde hatt samleie med Champagne, før han slo og drepte henne.

Kun 54 minutter av det ni timer lange avhøret ble imidlertid tatt opp på tape, skriver The Innocence Project. Ifølge organisasjonen var det også flere detaljer i forklaringen som ikke stemte overens. For eksempel fortalte Thibodeaux at ledningen han brukte for å kvele Champagne var hvit eller grå, ikke rød.

Det ble heller ikke funnet noen fysiske bevis på at offeret var blitt seksuelt misbrukt. To øyenvitner skal ha pekt ut Thibodaux som gjerningsmannen etter at han ble varetektsfengslet, men i ettertid ble det kjent at disse personene hadde sett bildet hans sirkulere i mediene på forhånd.

Thibodeaux ble satt på dødscelle 24. oktober 1997, i høysikkerhetsfengselet Angola. Her tilbrakte han 23 timer av døgnet i isolat, ifølge The Washington Post.

Damon Thibodeaux satt fengslet i The Louisiana State Penitentiary at Angola.

Ti år senere, i 2007, ble saken hans gjenåpnet. Flere rettsmedisinske eksperter konkluderte med at det ikke var fysiske bevis som forbinder Thibodeaux med drapet, og at offeret ikke hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep. DNA på ledningen i treet, som hadde testet positivt for blod i den opprinnelige undersøkelsen, avslørte mannlig DNA som ikke tilhørte Thibodeaux.

Før den opprinnelige rettssaken hadde påtalemyndighetens egen ekspert konkludert med at Thibodeaux ga en falsk tilståelse på grunn av frykt for dødsstraff, skriver NBC News.

Etter at Thibodeaux ble løslatt, flyttet han til Minnesota. Her fullførte han videregående, fikk seg jobb som trailersjåfør, og begynte å holde foredrag rundt om i landet. Han skal ha lidd av mareritt om tiden fra fengselet, men ifølge nekrologen var Thibodeaux en «spirituell person som overlevde takket være sin tro på Gud». I et intervju fra 2013 uttalte han følgende:

– Den beste delen av dagen min, uavhengig av hvor bra resten av dagen min er, er når jeg våkner opp om morgenen og ikke ser de fengselsbarene.

Fikk vaksinen før han ble syk

Amerikaneren fikk sin første dose av Moderna-vaksinen tidlig i august, men ble smittet av coronaviruset få dager etter. Han skal ifølge nyhetsbyrået AP ha kollapset på en legevakt i Florida, og tilbrakt de neste ukene på intensivavdelingen.

Damon Thibodeux ble 47 år gammel, og etterlater seg en sønn, flere barnebarn, samt sin mor og sine tre søsken. Han ble aldri kompensert for den feilaktige dommen han sonet, da kravet om erstatning fortsatt var til behandling da han døde.

Advokatene som jobbet med løslatelsen sa at i stedet for å være sint og bitter på veien, bar Thibodeaux et lett smil sammen med optimisme, vennlighet og nåde.

– Han hadde innvirkning på alle som hadde et privilegium å kjenne ham, uttalte en av hans tidligere advokater til AP.