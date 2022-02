HØY SIKKERHET: Politiet passer mannsterkt på deltagerne på Sikkerhetskonferansen i München, der Anniken Huitfeldt og Espen Barth Eide deltar fra regjeringen.

Sikkerhetsmøte i München: Russerne burde vært her

MÜNCHEN (VG) Verdenstoppene fra politikk og forsvar er nå München for å snakke om situasjonen på Ukrainas grenser. Men Russland uteblir i år. De burde vært her, ifølge de norske statsrådene Anniken Huitfeldt (Ap) og Espen Barth Eide (Ap).

– Ja, jeg synes det, sier Barth Eide til VG.

– Det er alltid fint å snakke sammen, svarer Anniken Huitfeldt.

Men USA har sendt både visepresident Kamala Harris og utenriksminister Antony Blinken til den bayerske hovedstaden sør i Tyskland for å møte verdenseliten i politikk.

30 stats- og regjeringssjefer er påmeldt, samt over 100 ministere. FNs generalsekretær António Guterres åpner konferansen fredag ettermiddag. Nato-sjef Jens Stoltenberg skal på podiet senere.

Men forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) meldte brått avbud og dro hjem torsdag. Også sjefen for Etterretningstjenesten, Nils A. Stensønes, var påmeldt men er ikke til stede.

Blinken-Lavrov møte

– Det er jo snakk om et møte mellom Blinken og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i neste uke, sier Huitfeldt.

– VI håper at det skjer, legger hun til.

Fredag, sett fra München, har lite endret seg i den spente situasjonen mellom Russland og Ukraina. Lavrov varslet torsdag at Russland ikke ser noen hensikt i å fortsette møter i Nato Russland-rådet.

– VI har ikke sett noen tegn på bakken som tyder på russisk tilbaketrekning av styrker. sier Huitfeldt.

Viktig å være åpne

Uttalelsene fra Moskva om at USA og Nato hisser til krig gjennom å legge etterretningsrapporter om er nært forestående angrep, kommenterer hun slik fra München:

– Jeg synes det er veldig viktig at vi er åpne om det vi ser på bakken. Jeg mener at USA også har vært opptatt av å snakke om dialog. Det er ingen militære trusler. Jeg synes heller ikke Ukraina har opptrådt truende på noen som helst slags måte, selv om de åpenbart føler seg svært presset, sier utenriksministeren.

Men Russland har ikke fått noen innrømmelser fra USA og Nato-landene på deres ufravikelige krav om å stoppe enhver Nato-utvidelse mot øst.

– Hva kunne Russland eller fått ut av videre samtaler?

– De kunne fått fremgang når det gjelder atomnedrustning, Det er viktig for sikkerheten i Europa, og viktig for Russland. Og mer åpenhet om militære aktiviteter og øvelser, er også i høy grad i Russlands interesse, sier Huitfeldt.

MØTTES OFTE: Et av mange møter mellom Espen Barth Eide og Sergej Lavrov var i Nato Russland-rådet i 2013, da Eide var norsk utenriksminister.

«Streetsmart» Lavrov

Espen Barth Eide har vært på 15 tidligere sikkerhetskonferanser i München. På sitt 16.møte er det klima, energi og sikkerhet som han er spesielt opptatt av.

I løpet av årene i München har han også hatt en rekke samtaler med den russiske utenriksministeren - som også har vært en fast gjest på disse konferansene. Men ikke i år, altså.

– Lavrov er utrolig «streetsmart». Han er jovial når han skal og tydelig når han skal, sier Espen Barth Eide.

– Er han Putins mann?

– Han er absolutt sjefens mann. Men russerne har vært heldige med sin utenriksminister. Han er en dyktig representant for et syn som vi er dypt uenig i, sier klimaministeren.

TROMSØ-MØTET: Anniken Huitfeldt (Ap) var helt fersk som utenriksminister da hun møtte sin russiske kollega Sergej Lavrov i Tromsø i fjor høst.

München-talen

Det var på Sikkerhetskonferansen i München i 2007 at Russlands president Vladimir Putin for første gang varslet at han og Russland tok avstand fra en USA-ledet verdensorden, og sa at den truet verdensfreden.

Analytikere mener at det var et dramatisk linjeskifte etter mange år med tilnærming mellom Russland og vesten etter Berlinmurens fall i 1989.

I talen gikk Putin til angrep på USA for å bygge seg opp som den ene dominante supermakten, som også bidro til ny militær opprustning i verden.

Den russiske presidenten viste til løfter om at Nato ikke skulle utvides østover, og gikk langt i å si at å innlemme tidligere Sovjet-republikker i Nato truer Russlands sikkerhet.