HAR MØTTES FØR: Russlands president Vladimir Puting og USAs president Joe Biden har «i prinsippet» gått med på et nytt møte om Ukraina-konflikten. Her et bilde fra en gang de møttes ansikt til ansikt i 2021.

Nå skal de møtes - igjen

USAs president Joe Biden og Russlands president Vladimir Putin skal ha gått med på et nytt møte for å finne en løsning på Ukraina-konflikten.

Av Espen Moe Breivik

Publisert: Nå nettopp

Det er Frankrikes president Emmanuel Macron som har invitert partene til et toppmøte. Et slikt møte blir i så fall andre gang de to vil snakke om Ukraina. Sist gang møttes de til et digitalt toppmøte i desember ifjor.

Det hvite hus bekrefter opplysningene søndag kveld lokal tid og pressetalskvinne Jen Psaki sier at USA er «forpliktet til å følge det diplomatiske sporet fram til en invasjon starter».

– President Biden har i prinsippet gått med på å møte president Putin … dersom en invasjon ikke skjer, heter det i en uttalelse fra Psaki.

Biden deltok søndag i sitt nasjonale sikkerhetsråd for å diskutere den russiske trusselen mot Ukraina. Presidenten avlyste en reise til hjemstaten Delaware på kort varsel. Ifølge CNBC er det uvanlig at presidentens reiseplaner endrer seg såpass raskt.

Avlyste hjemreise

President Joe Biden sa tidligere denne uken at USA er overbevist om at Russlands president Vladimir Putin har bestemt seg for å angripe Ukraina i løpet av de neste dagene – og at hovedstaden Kyiv er et mål. De mener å sitte på etterretningsopplysninger som viser dette.

– Vi er også klare til å innføre raske og harde konsekvenser dersom Russland i stedet velger krig. Og i øyeblikket ser Russland ut til å fortsette forberedelsene til en fullskala invasjon av Ukraina veldig snart, la Psaki til.

Snakket på telefon

Macron og Putin snakket sammen på telefon for andre gang søndag kveld. Tidligere samme dag skal de ha snakket sammen i nærmere to timer. I samtalene skal de ha blitt enige om å trappe opp forsøk på en diplomatisk løsning i Ukraina-konflikten, opplyste det franske presidentkontoret.

Senere ble det altså kjent at Putin og Binden takket ja til å møtes.

Vil involvere flere

Innholdet i møtet vil bli forberedt av USAs utenriksminister Antony Blinken og den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov, skriver Reuters.

Når møtet vil skje er ikke klart, annet enn at forberedelsene vil starte 24.februar.

Møtet skal også utvides til å inkludere andre involverte parter i konflikten for å diskutere «sikkerhet og strategisk stabilitet i Europa», heter det i en uttalelse.