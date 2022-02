RUSSLANDS ANSVAR: Forsvarsminister Odd Roger Enoksen deltar på Natos forsvarsministermøte. Han sier at ansvaret for å trappe ned konflikten ligger på Russland

Nato vil sende flere soldater østover

BRUSSEL (VG) Natos forsvarsministere vurderer hvordan alliansen skal styrke sitt eget forsvar i Øst-Europa. Nato kan ikke bekrefte at Russland trekker seg tilbake fra Ukraina-grensen, men hevder at Russland tvert imot øker på med nye styrker.

– Det er en særdeles alvorlig situasjon. Det er ingen tegn til tilbaketrekning fra russisk side, som vi kan registrere. Ansvaret for å deeskalere ligger på Russland, sier den norske forsvarsministeren Odd Roger Enoksen til VG i Brussel onsdag ettermiddag.

Han gjentar dermed det generalsekretær Jens Stoltenberg sa tidligere onsdag, at Natos etterretning ikke kan bekrefte noen tilbaketrekning fra grensene mot Ukraina,

– Tvert imot ser det ut til at Russland fortsetter sin militære oppbygging, sa Stoltenberg.

– De har økt antallet styrker og flere styrker er på vei, la han til.

Ikke besvart

For tre uker siden sendte Stoltenberg en invitasjon om ytterligere forhandlinger - en serie med tre møter - i Nato Russland-rådet.

– Vi har ikke mottatt noen respons, sa Stoltenberg.

Utenriksministrene fra Russland og USA hadde en telefonsamtale tirsdag. I et presseutdrag fra russisk UD står det at de diskuterte en tidsplan for møter på flere nivåer. Men ifølge Stoltenberg er det ikke avtalt nye møter i Nato-formatet.

Nye styrker

Forsvarsministrene i Nato ventes å vedta å deployere nye styrker fra alliansen i flere land, i løpet av sitt møte i Brussel denne uka. Romania, Ungarn, Bulgaria og Slovenia har vært nevnt som aktuelle baser.

Norge har allerede meldt inn et nytt styrkebidrag til Natos fremskutte base i Litauen, der norske soldater har vært stasjonert siden 2017.

Regjeringen klarerte tirsdag med Stortinget at Norge kan øke sitt nærvær i Litauen med 50–60 soldater.

Flere Nato-land har økt sine styrker i øst, og USA har satt 8500 soldater i beredskap for eventuelt å kunne styrke Nato Response Force, alliansens utrykningsstyrke.

Enoksen sier til VG at Norge støtter fullt opp om det diplomatiske sporet, og håper at forhandlinger med Russland kan komme i gang raskt.

– Hva kan Nato-landene gi Russland av innrømmelser ved forhandlingsbordet?

– Det kan jeg ikke gi noe konkret svar på nå. Noen av kravene er ikke mulig å innfri. Det gjelder Russlands viktigste krav om å ha rett til å diktere hvem sim kan bli medlem i Nato, sier Enoksen.