SIGNERTE: Russlands president Vladimir Putin signerte mandag et dokument som anerkjenner de selverklærte utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk i Øst-Ukraina som uavhengige.

Putin beordrer styrker inn i utbryterregionene

Etter at Russland president Putin anerkjente Donetsk og Luhansk er mye uklart rundt den videre politiske og militære utviklingen. Dette sier ekspertene.

I en TV-sendt tale mandag bekreftet Russlands president Vladimir Putin at han anerkjenner Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina som selvstendige stater.

Senere samme kveld blir det kjent at president Putin har beordret forsvarsdepartementet om å sende russiske tropper til utbryterrepublikkene, ifølge Reuters.

Reuters skriver at ordren om å sende tropper inn i områdene ble signert samtidig som han underskrev dokumentet som anerkjente områdene som uavhengige og selvstendige fra Ukraina.

Ifølge Reuters blir det omtalt som «fredsbevarende operasjoner».

Forskere VG har snakket med gir her sine synspunkt på utviklingen. Noen av hovedelementene er:

Russlands militærstrategiske alternativer

Ukrainsk Nato-medlemskap ser ut til å bli nærmest umulig

Anerkjennelsen er et brudd på folkeretten og vil føre til kraftige reaksjoner

Minsk-avtalen er trolig så godt som død

– Dramatisk eskalering

– Dette er en dramatisk eskalering av konflikten, sier seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Kristian Åtland, om anerkjennelsen av Donetsk og Luhansk.

Spenningsmomentet nå, slik Åtland ser det, er hva som skjer videre på det militære området.

Før det ble kjent at president Vladimir Putin beordrer russiske styrker til Donetsk og Luhansk, sa han følgende om en russisk troppeforflytning til områdene:

– Spørsmålet er om russiske styrker vil stoppe ved kontaktlinjen, eller om de vil pushe videre vestover for å ta kontroll over hele området eller en enda større del av Ukraina, sier Åtland.

Begge scenarioer er mulige, mener han.

Slutten på Minsk II

Sjefsforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt fokuserer på at anerkjennelsen slår beina under Minsk II-avtalen.

Info Minsk-avtalene Minsk-avtalene fra 2014 og 2015 har som formål å stanse voldshandlingene som oppsto i Øst-Ukraina som følge av Ukraina-krisen.

Den første avtalen fra 2014 kalles Minskprotokollen – eller Minsk I – og ble utarbeidet av den trilateriale kontaktgruppen for Ukraina, bestående av Organisasjonen for Samarbeid og Sikkerhet i Europa (OSSE), Russland og Ukraina.

Avtalen inneholder tolv punkter. Partene forplikter seg til øyeblikkelig våpenhvile, og avtalen sier at makten i Ukraina skal desentraliseres.

Til tross for avtalen fortsatte kamphandlinger. Både russisk og ukrainsk side brøt våpenhvilen. Etter at separatister erobret den internasjonale flyplassen i Donetsk, ble avtalen satt ut av kraft.

11. februar 2015 kom det derfor i stand en ny avtale – Minsk II – mellom Russland, Ukraina, Folkerepublikken Donesk og Folkerepublikken Luhansk.

Avtalen ble forhandlet frem av den russiske, ukrainske og franske presidenten, samt Tysklands forbundskansler.

Hovedinnholdet er i hovedsak den samme som Minsk II: Enighet om våpenhvile, opprettelse av en buffersone, fangeutveksling, OSSE-overvåkning av fronten og 300 daters frist for Ukrainas nasjonalforsamling til å innføre selvstyre for visse områder i Donesk og Luhansk.

Minsk II har blitt brutt en rekke ganger. Det har ikke blitt satt i verk noen reform som gir områdene i Øst-Ukraina særstatus, og det har ikke blitt avholdt frie valg i de separatistkontrollerte folkerepublikkene.

Ukraina har ikke gjenvunnet kontroll over statsgrensene, slik Minsk-avtalene tok sikte mot. KILDE: Store Norske Leksikon Vis mer

– Det er ikke noe vits i å forhandle noe mer når han har anerkjent dem som uavhengige stater.

Bukkvoll mener det fortsatt er åpent om avgjørelsen vil føre til starten eller slutten på den spente situasjonen mellom Ukraina og Russland.

– Hvis russiske styrker fortsetter å stå rundt Ukrainas grenser, så er vi ikke ferdig. Hvis dette på en måte er avslutningen, så betyr det for det meste at den situasjonen vi allerede har hatt på bakken i over åtte år nå blir formalisert.

– Diplomatisk tap for Russland

Bukkvoll mener videre at anerkjennelsen ikke nødvendigvis er en dramatisk eskalering av konflikten.

– Ikke i seg selv. Hvis det etterfølges med bruk av russisk militærmakt, som vi ikke vet sikkert ennå, så er det en eskalering til prosessen. Hvis ikke vil jeg kanskje karakterisere dette mer som et diplomatisk tap for Russland, sa han i et intervju med VGTV rett etter Putins tale.

– For Russland hadde tenkt til å bruke disse områdene for å hindre at Ukraina går vestover. Nå ser det kanskje ut som Russland forsyner seg med enda mer av Ukraina, men da mister de også enda mer kontroll over resten av Ukraina.

FORSKER: Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Bukkvoll sier Ukraina selvsagt vil fordømme Putins anerkjennelse av utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk som selvstendige stater.

– For det er snakk om områder som tilhører Ukraina – som Russland også har sagt tilhører dem helt frem til i dag – som Russland nå anerkjenner som uavhengige stater. Nå vil ikke Ukraina kunne ta tilbake områdene, for da vil Russland bruke sin militærmakt for å forhindre det, sier han.

– «Pass-anneksjon»

Forut for avgjørelsen som ble tatt i det russiske sikkerhetsrådet mandag, mener Åtland at Russland har prøvd å skape et inntrykk av at det foreligger en trussel mot fra ukrainsk side mot befolkningen i disse områdene.

– Dette er en metode som Russland har brukt tidligere. Mest nærliggende er Georgia i 2008 da Russland anerkjente Sør-Ossetia og Abkhasia som selvstendige stater etter krigen som var der.

En annen likhet med Georgia er taktikken med å utstede russiske pass til innbyggere i regionen.

– Dette har de drevet med siden 2019 i Donbass, da Putin introduserte en forenklet prosedyre for at innbyggerne skulle få russisk statsborgerskap.

FEIRET: Pro-russiske innbyggere i Donetsk feiret sent mandag kveld at Russland anerkjenner regionen som uavhengig.

Det Åtland betegner som en «pass-anneksjon» gjør at Russland kan påberope seg en «rett» til å beskytte russiske statsborgere i neste instans, mener han.

Unngår ukrainsk Nato-medlemskap

Russlands viktigste krav overfor vestlige land har vært at Ukraina ikke skal inn i Nato – og at det blir mer Nato i Ukraina, forklarer Nupi-forsker Julie Wilhelmsen.

Troppsansamlingen langs grensen i april og igjen i november var et pressmiddel for å få en eller annen løsning som gjør at Nato-medlemskap ikke er mulig for Ukraina. Målet var å presse Ukraina til å gjennomføre Minsk-avtalen, ifølge Wilhelmsen.

– Det ville innebåret at Øst-Ukraina fikk en spesiell status i Ukraina, men at Kyiv ville fått tilbake kontrollen over grensene sine. Dette tror jeg var Kremls førstevalg, sier Wilhelmsen.

EKSPERT: Seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk insititutt (Nupi).

– Det Moskva får ut av anerkjennelsen av Luhansk og Donetsk som uavhengige, er på samme måte en slags garanti for at Ukraina ikke kan bli Nato-medlem.

Ukraina vil da ha en stor uløst konflikt, for det er ikke så sannsynlig at Ukraina vil akseptere at de har mistet en stor del av sitt territorium. Det er et krav for å få medlemskap i Nato at man ikke har en stor uløst konflikt, forklarer Wilhelmsen.

– I utgangspunktet er ukrainsk Nato-medlemskap veldig urealistisk. Men dette vil i alle fall gjøre det urealistisk, sier hun.

– Gir ikke militær ryggdekning til Ukraina

Med anerkjennelsen av de selverklærte utbryterrepublikkene får man i neste instans et slags falskt folkerettslig grunnlag for Donetsk og Luhansk å invitere inn et russisk militært nærvær.

– Det har kommet på det rene i løpet av de siste måneder at Nato-landene ikke gir militær ryggdekning til Ukraina for å ta tilbake Øst-Ukraina med makt. Ukraina er ikke et Nato-land. Så vidt jeg kan bedømme, er dette et enda verre utfall for Kyiv enn om de lot seg presse til å anerkjenne Minsk-avtalen, sier Wilhelmsen.