Slik kan sikkerhetssituasjonen i Europa endres

Med Russlands invasjon av Ukraina, vil sikkerhetssituasjonen for hele Europa endres i overskuelig fremtid, mener eksperter.

En av ekspertene omtaler dette som et tidsskifte. En annen sier vi nå får et mer delt Europa. Begge er enige om at det blir mindre trygt.

– For at Russlands nabostater skal oppnå sikkerhet, må også Russland oppleve det samme. I stedet har det blitt en form for konkurranse der noen ser ut til å kreve mer sikkerhet enn de er villig til å gi andre.

Det sier forskningsleder og oberstløytnant Tormod Heier ved Stabsskolen på Forsvarets høgskole til VG om hvorfor vi nå er i en situasjon der Russland torsdag invaderte Ukraina.

OBERSTLØYTNANT: Tormod Heier ved stabsskolen på Forsvarets høgskole.

Ifølge ham skjer det stikk motsatte av hva man ønsker når en slik «konkurranse» oppstår: Man får en opprustningsspiral som fører til mindre sikkerhet.

– Da skal det mindre til før en feiltolkning, en misforståelse, eller en ulykke bærer galt av sted og trigger en krise som kunne vært unngått, forklarer Heier.

Den tidligere norske toppdiplomaten Kai Eide, med bakgrunn fra både FN, Nato og OSSE, omtaler det som nå skjer i Ukraina som et tidsskifte i europeisk politikk.

– Det må man mildt kunne si. Jeg frykter vi går inn i en periode som kan bli ganske langvarig, hvor den politiske diskusjonen i Europa mellom Russland og Vesten fryses ned, sier Eide i et intervju med VGTV.

Han er klar på at Putin må ha visst at hans krav har vært uakseptable for vesten.

– Han var forberedt på å få nei, og hadde de neste trekkene klare, tror jeg. Det inkluderer det som skjer nå, som jeg antar er et forsøk på å endre regimet i Kyiv.

Tror Europa blir mindre trygt

Vladimir Putin mener Vesten har brutt et løfte som ble gitt etter Berlin-murens fall i 1989 om at Nato ikke skulle utvide østover.

Tormod Heier sier at det har visst seg vanskelig å dokumentere at et slikt løfte faktisk ble gitt, ettersom det skal ha skjedd i muntlige, uformelle samtaler.

Det som er sikkert er at utvidelsen endret Europas sikkerhetsarkitektur, altså hvordan ulike land militært og politisk forholder seg til andre land og allianser.

Utviklingen de siste dagene gjør at dette forandrer seg på nytt. Spørsmålet er hvordan.

– Det er et veldig viktig spørsmål. Vi får nå en ny sterk deling i Europa, ikke ulik den kalde krigen, men delingen går lenger øst – tettere på de russiske grensene, forklarer Heier.

Han mener det skyldes at Putin tre ganger på 14 år har – med vestlige øyne – brutt folkeretten:

* Da Russland gikk inn i Georgia i 2008.

* Da de annekterte Krim-halvøya i 2014

* Og da de anerkjente Luhansk og Donetsk i Øst-Ukraina som selvstendige stater denne uken, og så angrep Ukraina.

Forskningslederen tror vi nå vil se at nøytrale land som Sverige og Finland vil søke mer tilhørighet i den vestlige delen av Europa. I form av samarbeid med Nato, men mest av alt i samarbeidsavtaler med USA. Trolig vil også Georgia gjøre det samme.

– Vi kommer til å få et mer delt Europa der bruk av militærmakt blir et mer vanlig politisk signalmiddel både fra russisk side og Vesten, sier Heier.

Han tror sikkerhetstenkningen i Europa fremover vil bli preget av et nullsumspill, der mer sikkerhet for en part automatisk innebærer mindre for andre.

– Da er vi inne i den nevnte opprustningsspiralen der sikkerhetsmarginene mellom øst og vest blir mindre.

– Kortversjonen er at Europa blir mindre trygg?

– Ja, det er det ingen tvil om!

DIPLOMAT: Kai Eide har lang fartstid i internasjonal toppdiplomati.

Kai Eide beskriver situasjonen nå som tilspisset og vanskelig å holde kontroll på. Også han ser for seg et mindre trygt Europa fremover.

– Det frykter jeg er neste fase, og da kan du være over i en situasjon som er langt farligere og vanskeligere å håndtere enn i dag.

Nå forventer Eide et press på vestlige regjeringer, særlig USA, om å foreta seg noe for å hjelpe på situasjonen.

– Vi må hjelpe landene, øke nærværet i baltiske stater. Men det jeg da frykter, er at det gradvis utvikler seg en situasjon som blir uoversiktlig og hvor feiltolkninger av det som skjer, kan være mulig.