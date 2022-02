Biden: − Putin har planlagt dette lenge

USAs president Joe Biden holder sin første tale etter at Russland invaderte Ukraina natt til torsdag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Biden holder sin tale etter å ha deltatt på et møte sammen med de andre G7-landene torsdag. G7 utgjøres av Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA, samt EU.

Du kan følge VGTVs direktesending i boksen over.

– Putin har planlagt dette lenge, sier USAs president.

Han sier Russland har forberedt styrker, feltsykehus og blodinnsamlinger i lang tid før invasjonen torsdag.

– I flere uker har vi advart om at dette skulle skje, og nå skjer det i stor grad lik vi forutså, sier Biden.

Presidenten sier videre at de har delt informasjon om tropper og planer for å gjøre det helt klart:

– Putin er aggressoren her. Han startet denne krigen.

Biden forteller at de nå vil innføre strenge sanksjoner mot Russland og russiske interesser.

– Det vil ramme Russlands økonomi nå og over tid.

Han sier G7-møtet tidligere torsdag har ført til resultater.

– Vi vil redusere deres mulighet til å utføre transaksjoner i dollar, pund, euro og yen, sier Biden.

– I dag blokkerer vi ytterligere fire banker. Alt de har i USA vil bli frosset, tordner han.

Presidenten forteller at også noen kinesiske statsborgere med knytninger til Kreml vil bli utsatt for sanksjoner.

– Som jeg sa på tirsdag, er dette folk som tjener på Kremls politikk. De bør få dele Kremls smerte.

Han sier videre at i tillegg til å innføre økonomiske sanksjoner forbereder de seg på å bidra til Nato-medlemmene i øst.

– Våre styrker er ikke, og vil ikke bli engasjert i Ukraina. De vil ikke sendes dit, men vil forsvare våre allierte i Nato.

Biden sier han autoriserer ytterlige forsvarsstøtte til Nato-allierte Russland. Han forsikrer også amerikanere om at han vil gjøre alt i sin makt for å bøte på smerten de føler over stigende oljepriser.

– Denne aggresjonen kan ikke gå ubesvart, da ville konsekvensene for USA vært mye større.

Russland invaderte Ukraina natt til torsdag etter flere måneders spenning på grensen mellom de to landene.

Torsdag har det vært harde kamper flere steder i landet, og Russland har tatt kontroll over minst to regioner. Også det nedlagte atomkraftverket Tsjernobyl er nå under russisk kontroll.

Ifølge Storbritannias forsvarsdepartement har ikke russerne kommet seg gjennom ukrainernes linje i Donbass.

Russlands flåte i Svartehavet har gått inn i ukrainske farvann i Svartehavet og bukta kalt Azovhavet, hvor de har stanset sivile skip. Britisk etterretning mener det trolig er i forberedelse av en blokade.

G7 fordømmer Russlands invasjon av Ukraina.

Landene sier at Putins beslutning er et «Alvorlig brudd» på de grunnleggende prinsippene i FN-traktaten.

G7-landene fordømmer også Hviterusslands involvering i konflikten.

Torsdag kveld ble det kjent at russerne har erorbet Tsjernobyl - kun 13 mil unna Kyiv.

TVUNGET: Torsdag sier Vladimir Putin at Russland var så seg tvunget til å angripe Ukraina.

Under et TV-sendt møte torsdag ettermiddag norsk tid sier Russlands president at Russland ikke hadde noe annet valg enn å gå til de skrittene Russland har gjort mot Ukraina, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Vi hadde ikke noe annet valg. Alle våre tidligere forsøk på å forandre situasjonen var resultatløse, sa Putin.