UT MOT PUTIN: USAs president Joe Biden møtte pressen ved Fort McNair i Washington D.C. mandag.

Biden vil stille Putin for krigsforbryterdomstol

USAs president Joe Biden omtaler Russlands president Vladimir Putin som en krigsforbryter igjen og tar til orde for rettssak for forbrytelser begått i Ukraina.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Uttalelsene kommer kort tid etter at bildene av at det ble funnet flere hundre sivile like i Butsja, har gått verden rundt.

Biden har også tidligere kalt Putin for både en krigsforbryter og en «morderisk diktator», noe som har høstet sterke motreaksjoner fra Kreml.

– Dere husker kanskje at jeg ble kritisert for å kalle Putin en krigsforbryter. Vel, sannheten er at dere så hva som skjedde i Butsja. Dette beviser det – han er en krigsforbryter, sier Biden i Washington D.C. mandag.

Biden: Ikke et folkemord

Men det må fortsatt samles inn mer informasjon, sier Biden.

– Vi må fortsette å forsyne Ukraina med våpen som de trenger for å fortsette kampen, og vi må fortsette å skaffe alle detaljene så vi kan ha en krigsforbryterrettsak, sier Biden.

– Denne mannen er brutal, og det som skjer i Butsja er skandaløst, og alle ser det, sier Biden.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki har omtalt det som et folkemord, men Biden er ikke enig i det, ifølge CNN.

– Nei, jeg mener det er en krigsforbrytelse, svarer Biden på spørsmål fra pressen om han anser det som et folkemord.

Skal obduseres

Etter at russiske styrker trakk seg ut av Butsja ble det funnet et stort antall døde personer med sivile klær.

Ukrainas påtalemyndigheter har kunngjort at de døde skal obduseres for å finne ut omstendighetene rundt det som kan være vilkårlige drap på sivile, noe som regnes som en krigsforbrytelse i henhold til folkeretten.

Biden varsler også flere sanksjoner, ifølge Reuters.

Vestlige land har innført omfattende sanksjoner mot Russland som følge av invasjonen av Ukraina. Det er varslet ytterligere sanksjoner fra EU-land.

Biden returnerte mandag til Washington D.C. etter å ha vært i Wilmington i delstaten Delaware i helgen.

Fikk kritikk

For to uker siden fikk Biden mye kritikk for en annen uttalelse om Putin, som Det hvite hus og andre allierte støttespillere måtte gå ut og tone ned.

– For guds skyld, denne mannen kan ikke beholde makten, sa Biden under et møte i Polen.

Dette var ikke offisiell amerikansk politikk, måtte Det hvite hus presisere.

Kreml gikk i etterkant ut og sa at dette ikke var opp til Biden å bestemme.

Saken oppdateres.