MISTET SØNNEN: Maria (75) er fortvilet over tapet av sønnen Dima.

Butsja-innbyggere om russernes fremferd: − Helt uhyrlig

BUTSJA (VG) Mens president Volodymyr Zelenskyj tirsdag talte til FNs sikkerhetsråd om russerens grusomme fremferd i Ukraina, har innbyggerne i byen Butsja begynt å lete etter veien tilbake til et liv.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi skal reise oss igjen, vi skal feie gatene og bygge opp husene. Og vi skal begrave de døde ordentlig. Men hvordan vi skal slutte å være redde, det vet jeg ikke, sier Eristoff Konstantino (29).

I en måned gjemte han seg i kjelleren sammen med moren og noen naboer. Etter en stund klarte noen å bli evakuert.

– Til slutt var vi syv personer igjen. Tre ble skutt. Helt uten grunn, sier Eristoff og sparker i den midlertidige graven de har laget for naboene sine.

Rett under overflaten kommer skoene til syne. Det var ingen tid til å grave dypt nok.

Flere VG snakket med forteller at mange menn ble stoppet på gaten av russerne og bedt om å kle av seg. Det de så etter var angivelig nazi-tatoveringer.

UTBOMBET: Det er bare gått dager siden de russiske soldatene trakk seg ut fra byen det har vært harde kamper i.

– De tømte butikkene og drakk mye

Nabolaget Fora i Butsja er stille og rolig med lave blokker som omkranser grøntområder og en stor lekeplass. Like ved den ligger de midlertidige gravene.

Kulehull i veggene og nedslag etter granater vitner om at de som overlevde var heldige.

– Det er luksus å stå her å snakke med dere uten å være redd for å bli skutt, sier 29-åringen.

VG ber ham beskrive de russiske soldatenes fremferd.

MIDLERTIDIG: To provisoriske graver i en bakgård i Butsja.

– De oppførte seg helt uhyrlig.

Eristoff Konstantino forteller at soldatene var unge, og at de tømte butikkene for alkohol og drakk mye. Rundt omkring i Butsja ligger haugevis av tomflasker.

– Hva tror du kan være grunnen til at de gjorde så grusomme ting?

– Jeg tror de var redde. De var så unge, kanskje 18–20 år. De hadde nok sett hva som skjedde med mange av deres medsoldater, som ble brent levende da tanksene deres eksploderte. Jeg tror de var så livredde for at vi hadde molotovcocktails vi ville bruke mot dem, at de bare skjøt først, forklarer Eristoff.

Han sier en offiser som var litt eldre, var mye mer human, og det var alltid han de snakket med når de trengte noe. Som å få gravlagt de døde uten å bli skutt.

I tillegg til titalls soldater som tok seg inn i leiligheter og bodde der, lå det snikskyttere på mange av takene rundt omkring, forteller flere av naboene i Fora.

Skjøt broren

Alexander går ned i kjelleren han og naboene tilbrakte én måned i.

– Vi la madrasser på gulvet her, forteller han.

SØKTE LY: Alexander bodde én måned i denne kjelleren.

En av dem skjøt broren til Alexander, mens han sto utenfor kjellerinngangen og tok en røyk.

– Vi fant ham etter en stund. Han lå et stykke ned i trappen, forteller Alexander.

Han måtte selv begrave lillebroren Dima, som hadde kommet hjem for å hjelpe de sivile med mat og andre nødvendigheter.

SKUTT: Dima sitter på huk foran familien sin.

Sjokolade på graven

– Vi måtte avtale med russerne at det var ok, og fikk med tre soldater som sto vakt. Ellers hadde de sikkert skutt oss også, kanskje trodd at spadene var våpen, sier Alexander.

Oppå den ferske jordhaugen ligger to ulltepper og litt sjokolade. Det er vanlig skikk å gi dem som dør noe med på reisen.

Ved siden av står Dimas mor, Maria (75) og hulker høyt, mens hun graver fortvilet i jorden.

MISTET SØNNEN: Maria (75) er fortvilet over tapet av sønnen Dima.

Røde Kors bidrar i gravferder

Hun har selv russisk blod i årene, og alle som er eldre enn den unge staten Ukraina, har levd deler av livet sitt her mens Ukraina var en del av Sovjetunionen. Hun fatter ikke hvorfor og hvordan de russiske soldatene kan gjøre dette.

Røde Kors har lovet hjelp til ordentlige gravferder med seremoni så raskt som mulig.

Noen er allerede i gang. I en bakgård legges det lilla kistelokket forsiktig over den avdøde Vladimir Mikhajlovitsj som døde 72 år gammel.

GRAVLEGGES: 72 år gamle Vladimir Mikhajlovitsj bæres ut av hjemmet sitt i Butsja. Han døde da han ikke fikk medisinene sine, sier familien.

Avskjedsstunden er kommet

Det har vært likvake, men nå er den endelige avskjedsstunden kommet. Kisten bæres ut i en bil og kjøres til gravplassen. Han trengte medisiner som ikke var mulige å få tak i så lenge russerne okkuperte byen.

Lenger ned i gaten er et par på vei til en av de mange matutdelingene som nå foregår rundt omkring i Butsja.

HJELP: Nødhjelp og brød leveres til de sivile, mange har ikke spist på lenge.

Har ikke spist

Frivillige og hjelpeorganisasjoner gjør alt de kan for å hjelpe befolkningen. Noen sier at borgermesteren har lovet vann og elektrisitet tilbake i løpet av ti dager. Men ingen vet.

– Vi har ikke spist og vi har ikke hatt vann, forteller 38 år gamle Sasha. Han og familien har bodd én måned under bakken mens krigen har rast utenfor kjelleren hvor de har søkt tilflukt.

– Dette er ikke et liv. Russerne er terrorister, sier Alexander.

EN MÅNED: Sasha (38), Alexander (14) og Nikita (8) har vært en måned under bakken.

Russland, som har avvist å begå krigsforbrytelser, sa i FN mandag at det som legges frem fra Butsja er løgn.

– Utenkelig

Flere forteller at mange menn ble stoppet på gaten av russerne og bedt om å kle av seg. Det de så etter var angivelig nazi-tatoveringer.

Det som har bekymret Volodomyr Kopachov mest under krigen, er kona Tatjanas risikofylte ferd gjennom bakgården og ut på et jorde bak huset. Rett ved siden av lå russiske styrker og skjøt.

ENORME ØDELEGGELSER: Russiske styrker forlot en by i ruiner. På bakken ligger en samling miner.

– Men vi har 11 hunder og noen duer der, og for henne var det utenkelig at de skulle være uten mat.

Nå står han i veien utenfor huset og tar imot lass på lass med mat til de 11 hundene, gitt og fraktet av frivillige hjelpere. Livet kan endelig gå videre.

VG reiste inn i Butsja mandag: Dette var hva som møtte oss.

Bildene fra Butsja ryster en hel verden. Vi advarer mot sterke bilder.