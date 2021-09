KAN BLI KASTET: 14. september blir skjebnedagen for California-guvernør Gavin Newsom. Her fotografert 8. september under en valgkamptale i San Leandro.

Guvernørvalg kan velte Californias klimapolitikk

California har vært ledende i kampen mot global oppvarming i USA. I det kommende tilbakekallingsvalget avgjør velgerne om de skal avsette guvernør Gavin Newsom.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Nå nettopp

Under det såkalt tilbakekallingsvalget 14. september bestemmer velgerne om den demokraten Gavin Newson skal bli sittende i stillingen som guvernør eller om de vil kaste ham.

Dersom velgerne går for det sistnevnte, risikerer statens ambisiøse klimapolitikk omfattende endringer, skriver The New York Times.

California anses som ledende i kampen mot global oppvarming. Staten har flere solcellepanel og elektriske biler enn noen annen amerikansk delstat. Men flere av republikanere som kjemper om å erstatte Newsom, ønsker å tilbakestille statens planer om å minske klimautslippene.

Frykter republikansk velt

Får en av disse makten i delstaten – som står for verdens femte største økonomi – kan det få nasjonale konsekvenser for USAs arbeid med å takle klimaendringe.

I henhold til valgreglene vil Newsom bli fjernet fra guvernørvervet dersom flere enn 50 prosent av velgerne velger å tilbakekalle ham.

Skjer det, vil guvernørskapet gå til den av de 46 erstatningskandidatene på stemmeseddelen som får flest stemmer, selv om vedkommende ikke vinner flertall.

VIL KASTE NEWSOM: Den republikanske guvernørkandidaten Larry Elder.

Meningsmålinger den siste uken tyder på at velgerne har begynt å samle seg til støtte for Newsom, skriver Los Angeles Times. Den ledende republikaneren Larry Elder skaper likevel frykt i demokratenes leir.

– Reell sjanse for skifte

Den konservative radioverten Elder uttalte i et intervju at «alarmismen rundt global oppvarming er et problem» og at han har til hensikt «å stoppe krigen mot olje og gass».

En annen toppkandidat, den republikanske forretningsmannen John Cox, mener at Californias klimapolitikk har gjort levekostnadene i staten for høye for mange.

MOTKANDIDAT: Under slagordet «Meet the Beast» driver den republikanske forretningsmannen John Cox guvernørvalgkamp.

– Jeg er for å rydde opp i verdens forurensing, men ikke på bekostning av middelklassen og folk med lav inntekt, har Cox – som var motkandidat til Newsom også under guvernørvalget i 2018 – uttalt.

Politiske eksperter mener at Newsom slett ikke er sikret stillingen sin:

– Det er virkelig en reell sjanse for et stort retningsskifte, sier Richard Frank, jusprofessor i klimalovgiving ved University of California, til The New York Times.

– California har hatt betydelig innflytelse på klimapolitikkens retning både nasjonalt og internasjonalt, og dette kan kjapt avta.

Strengeste regler i USA

Under sine tre siste guvernører – Arnold Schwarzenegger, Jerry Brown og nåværende guvernør Gavin Newsom – har California vedtatt noen av de mest inngripende og omfattende lovene og forskriftene i USA for å stoppe bruken av fossilt brensel.

Blant annet har California krav om at verktøy får 100 prosent av elektrisiteten sin fra vind og solenergi innen 2045, samt forskrifter for å begrense forurensingen fra utstøtingsrør fra biler og lastebiler, og byggeregler som oppmuntrer eiendomsutviklere til å skifte fra naturgass til oppvarming av private hjem.

REKORDTØRKE: Husbåtene ligger tett på de skarve 23 prosentene av normal vannstand som var igjen av innsjøen Lake Oroville i California, 5. september.

Lovgiverne i delstaten har beordret Californias mektige luftregulator, Air Resources Board om å kutte utslippene på landsbasis med 40 prosent under 1990-nivået innen år 2030.

Dette vil ifølge analytikere kreve at alle statens etater jobber sammen og utvikler flere strategier for å begrense bruk av fossilt brensel i kraftverk, hjem og kjøretøy.

Med lovhjemmel i den føderalen avtalen Clean Air Act er California den eneste delstaten som har lov til å sette sine egne regler for forurensingen av kjøretøyer. 14 andre delstater har vedtatt Californias regler. Dette har lagt et visst press på sistnevntes delstatsmyndigheter til å innskjerpe egne forskrifter.

Newsom under press

Samtidig har California slitt med overgangen til renere energi og effektene av global oppvarming.

I august i fjor utløste en rekordvarmebølge en rekke strømbrudd over hele staten, delvis fordi nettoperatører ikke hadde tilført nok ren strøm til å kompensere for at solcellepaneler slo seg av etter solnedgang.

Pacific Gas and Electric, statens største strømselskap, har gjentatte ganger måtte slå av strømmen til kundene for å unngå at det oppstår brann.

forrige







fullskjerm neste I FULL FYR: Et privat hjem slukes av flammer under en skogbrann i Doyle, California, 10. juli. 1 av 5 Foto: Noah Berger / AP

Som guvernør for en stat som sliter med rekordtørke og skogbranner blir guvernør Gavin Newsom stadig møtt med press for å gjøre mer. I september 2020 ba han Air Resources Board om å utvikle forskrifter som forbyr salg av nye bensindrevne biler på landsbasis innen 2035.

Newsom har også tatt til orde for nye restriksjoner på olje- og gassboring. I sitt siste budsjett innvilget Newsom øremerket Newsom mer enn 12 milliarder dollar til en rekke klimaprogrammer, blant annet rettet mot tiltak for å håndtere forverringen av vannmangel og for å beskytte mot skogbranner.

I sin valgkampanje har Newsom angrepet motstanderne sine for å bagatellisere risikoen for global oppvarming.

– Med all respekt vet han ikke hva i all verden han snakker om når det gjelder klima- og klimaendringer, sa Newsom om Elder i et tv-intervju med ABC News i august.

Store endringer mulig

Dersom Newsom presses til å gå av, er det lite sannsynlig at en ny guvernør vil kunne endre Californias viktigste klimalover, men det gir rom for store endringer.

En ny guvernør kan blant annet oppheve Newsoms ordre om å avvikle nye bensindrevne kjøretøyer innen 2023 eller fjerne hans press mot olje- og gasselskapene om å begrense letingen.

I tillegg kan en eventuell ny guvernør utnevne nye tjenestemenn som er mindre opptatt av klimaregulering, samt påvirke utformingen av klimalover.

STØTTESPILLER: Visepresident Kamala Harris støttet guvernør Gavin Newson under valgkampanjen i San Leandro, California, 8. september.

Radioverten Larry Elder har ifølge The New York Times uttalt at han ikke ser på klimaendringene som en alvorlig trussel:

– Selvfølgelig eksisterer global oppvarming. Klimaet er alltid i endring. Tanken om at planeten kommer til å bli ødelagt hvis vi ikke tvangsforer et eller annet fornybart system, det er bare tull.

Biden ser mot California

Biden-administrasjonen foreslo nylig å vedta Californias bilregler landsomfattende. Noen frykter at hvis California ikke lenger presser på for å øke elbiler, slik Newsom har sett for seg, vil den føderale regjeringen føle mindre press til å handle.

KLIMAFORKJEMPER: Mary Nichols, tidligere leder av California Air Resources Board, sammen med guvernør Gavin Newsom i 2019.

– Jeg kommer ikke på et eneste tilfelle der den føderale regjeringen har gått foran California, sier Mary Nichols, tidligere leder for Air Resources Board, til New York Times.

– California har alltid hatt denne unike rollen som frontflytter.

les også Mot nyvalg i California – Caitlyn Jenner vil bli guvernør

les også USAs vestkyst rammet av historisk tørke: – Vi kommer til å sulte

les også Enorme skogbranner: – Hvis dere ikke reiser, er dere døde

les også Pandemi-milepæl i USA: California gjenåpner

Se video – Guvernørsønnen sto for showet da Gavin Newsom holdt takketale: