SISTE UT: Her går den amerikanske generalen Chris Donahue om bord på flyet i Kabul, som den siste av de de amerikanske styrkene før de forlot Afghanistan.

Her forlater den siste amerikanske soldaten Afghanistan

De siste amerikanske flyene har lettet fra Kabul, og Taliban kontrollerer flyplassen i Kabul. Pentagon bekrefter at de siste soldatene har forlatt Afghanistan.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Pentagon bekrefter at de amerikanske militære nå har reist fra Kabul. Dermed er den 20 år lange krigen over.

USAs president Joe Biden sier ifølge Reuters at han har bedt utenriksministeren om å lede arbeidet med de internasjonale samarbeidspartnerne for å sikre at de som ønsker å forlate Afghanistan kan gjøre det på en trygg måte.

Biden varsler at han vil tale til folket tirsdag.

– I morgen ettermiddag vil jeg tale til det amerikanske folket om min avgjørelse om å ikke forlenge vår tilstedeværelse i Afghanistan utover 31. august, sier Biden i en uttalelse mandag.

UTE: Noen av de siste militære-transportflyene tok av fra flyplassen i Kabul tidligere mandag.

Utenriksminister Antony Blinken sier at USA vil fortsette diplomatiske og humanitære arbeidet fra Doha i Qatar. Han opplyser at færre enn 200 amerikanere skal være igjen i Afghanistan, ifølge Reuters.

– Hvis vi kan samarbeide med den nye, afghanske regjeringen på en måte som sikrer våre interesser, vil vi gjøre det, sier han ifølge nyhetsbyrået.

Samtidig sier han at bistand til Afghanistan ikke vil gå via den nye regjeringen, men gjennom uavhengige aktører.

les også Taliban garanterer at alle med norske reisedokumenter får dra ut

– Vi har skapt historie. Den 20 år lange okkupasjonen av Afghanistan av USA og NATO tok slutt i natt, skrev Anas Haqqani, en av sjefene i Taliban, på Twitter.

– Jeg er veldig glad og stolt over å kunne oppleve dette historiske øyeblikket etter 20 års jihad, oppofrelser og motgang, skriver han.

Taliban-talsmannen Zabiullah Mujahid skriver at «landet vårt fikk full uavhengighet» da de siste amerikanske soldatene forlot Afghanistan.

– Lovet være Allah, skriver han videre.

– Skummelt

AFPs korrespondent i Kabul melder at lyden av folk som skyter i været i feiring høres fra flere kontrollpunkter rundt om i byen.

– Det er skummelt. Jeg følte meg tryggere med amerikanerne til stede. Nå føler jeg at Taliban kan gjøre som de vil. Nå er det ingen som kan holde et øye på dem, sier en norsk statsborger som holder seg i skjul i Kabul.

Når VG snakker med han i 23-tiden norsk tid mandag kveld har Taliban skutt i omkring 40 minutter.

– Det høres ut som om jeg er i en krigssone akkurat nå. Det er godt mulig at Taliban feirer, men slik de skyter nå, må jo kulene de skyter må jo lande et sted og det er skummelt.

les også Derfor er IS og Taliban fiender

Mannen har tidligere prøvd å evakuere fra Kabul flere ganger uten å lykkes og skjuler seg nå sammen med familien. VG kjenner hans identitet, men velger å anonymisere ham av sikkerhetshensyn.

– Jeg håper at Norge og resten av NATO-landene nå legger press på Taliban så de må åpne flyplassen. Vi må evakuere. Her er det ikke trygt.

USA har alene evakuert over 120.000 mennesker fra Kabul siden operasjonen startet like før Taliban inntok den afghanske hovedstaden 14. august.

Det var satt en frist til tirsdag med å fullføre evakueringen.

les også USA: Vi har drept to høytstående IS-profiler i Afghanistan

Ifølge flere meldinger fra journalister som har dekket konflikten, forlot en gruppe på fem-seks amerikanske fly flyplassen da mandag ble til tirsdag.

Det bekrefter Taliban-vakt Hemad Sherzad utenfor flyplassen, som var den første til å opplyse at de siste fem flyene hadde lettet rundt midnatt natt til tirsdag.

Idet han kunngjorde at evakueringen var slutt, sa general Frank McKenzie, som er sjef for USAs sentralkommando, at det siste flyet lettet ett minutt for midnatt.

En talsmann for Taliban sier gruppen har tatt kontroll over flyplassen.

Norge evakuerte i overkant av 1.000 personer fra Kabul, men stanset operasjonen etter terrorangrepet på flyplassen torsdag. Mandag landet soldatene som har drevet det norske feltsykehuset på flyplassen, i Norge.