LOCKDOWN: Shanghai har vært nedstengt i flere uker. Helsearbeidere i beskyttelsesdrakter desinfiserer et området i byen 15. april 2022.

Kina ut mot WHO: − Uansvarlig

Kinas strategi mot coronaviruset er lite bærekraftig, mener WHO. Kina tar kraftig til motmæle og på flere sosiale medier-plattformer er kritikken fra WHO sensurert.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

Publisert: Nå nettopp

Kina har lenge hatt en nullstrategi i kampen mot coronaviruset, og klarte også en stund å holde smittetallene nede.

Den siste tiden har smittetallene blitt betraktelig høyere blant annet på grunn av stor spredning av omikron-varianten, og en lav andel av eldre som er vaksinert.

I over halvannen måned har storbyen Shanghai vært nedstengt under svært strenge tiltak. Innbyggerne i byen har i stor grad ikke hatt lov til å forlate hjemmene sine, og mange har klagd på for dårlige leveranser av mat.

Innbyggere skal i april ha blitt stengt inne uten forvarsel – se video:

Nabolag i hovedstaden Beijing har også vært nedstengt den siste uken.

Sjefen for Verdens helseorganisasjon (WHO) mener det er på tide at Kina gjør endringer.

– Når det kommer til strategien om nullvisjon for covid-19 så tror vi ikke at det er bærekraftig tatt i betraktning virusets utvikling og hva vi forventer i fremtiden, sa Tedros Adhanom Ghebreyesus tirsdag.

Han fortalte at WHO har vært i kontakt med kinesiske eksperter og bedt dem om å endre strategien, men at det kan virke som Kina ikke er interessert i å høre.

Uttalelsene falt ikke i god jord hos kinesiske myndigheter, som onsdag slo tilbake:

– Vi håper at relevante personer kan se Kinas strategi for forebygging og kontroll av epidemier, objektivt og rasjonelt, få mer kunnskap om fakta og avstå fra å komme med uansvarlige kommentarer, sier Zhao Lijian, talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet.

Landet, med mer enn 1,4 milliarder innbyggere, har i løpet av pandemien hatt litt over 5.000 coronadødsfall, med 33 dødsfall registrert så langt denne uken.

Mandag ble det registrert 3. 426 nye coronasmittede i landet, som er det laveste tallet i løpet av et døgn siden 16 mars.

Til tross for dette holder Kinas president Xi Jinping fast ved de strenge tiltakene, og argumenterte med at lettelser vil føre til storskala smitte, mange alvorlig syke og dødsfall på grunn av det store antallet eldre og for dårlige helsevesen.

– Kinesiske myndigheters strategi for forebygging og kontroll av epidemier vil tåle historiens prøve. Våre forebyggings- og kontrolltiltak er vitenskapelige og effektive, hevder talspersonen.

FÅR KRITIKK: WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus kritiserte Kina for hvordan de håndterer coronaviruset. Kina kaller uttalelsene for uansvarlig.

Sensurert og fjernet

FN publiserte onsdag morgen et innlegg på Weibo, en av Kinas største sosiale medier-plattformer, med uttalelsene fra WHO-sjefen.

I løpet av formiddagen var innlegget ikke lenger synlig på grunn av «brukerens personverninnstillinger», skriver CNN. Det er uklart under hvilke omstendigheter innstillingene ble endret.

SENSURERT: Videoklipp og innlegg som inneholder WHO-sjefens kritikk mot Kinas pandemihåndtering har blitt sensurert på to av Kinas største sosiale medier-plattformer.

Også en såkalt «hashtag» med navnet til Tedros har blitt sensurert, ifølge CNN. Bilder som viser ansiktet hans er fjernet, men innlegg som inneholder navnet hans er fortsatt synlig.

FN publiserte også en artikkel på WeChat, annen stor sosiale medier-app i Kina, med uttalelse fra WHO. Onsdag morgen er innlegget fjernet på grunn av «brudd på relevante lover og forskrifter».

Videoklipp av WHO-sjefen har også blitt fjernet fra plattformen.