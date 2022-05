PÅBUD: En afghansk kvinne med burka går inn i en lokal butikk i Afghanistans hovedstad Kabul.

AFP: Taliban innfører påbud om burka

Talibans øverste leder beordrer igjen kvinner til å bære heldekkende burka i offentligheten.

Av Silje Lien Sveen

– De skal bære en chadori (heldekkende burka) ettersom det er tradisjonelt og respektfullt, heter det i dekretet utstedt av Haibatullah Akhundzada, og som ble offentliggjort i Kabul, melder nyhetsbyrået AFP.

Burka er en heldekkende kvinnedrakt, hvor hodeplagget har et heklet «vindu» foran øynene. Plagget var også påbudt da Taliban hadde makten i Afghanistan fra 1996-2001.

Det nye påbudet kommer knapt ni måneder etter at Taliban gjenerobret makten i Afghanistan, etter at USA og NATO trakk ut sine styrker fra landet i fjor høst.

På sin første pressekonferanse etter at de tok over Kabul, hevdet Taliban at kvinner vil «bli glade» for å leve med sharia-lovgivning, og at kvinner skal få lov til å jobbe «innenfor Talibans rammer».

Den islamistiske organisasjonen er kjent for sitt brutale styre basert på en streng tolkning Sharia-loven, som blant annet begrenser kvinners frihet i svært stor grad.

Taliban har gradvis innført flere restriksjoner for kvinner siden de overtok makten i fjor. Blant annet har skoler vært stengt for kvinner siden slutten av mars, og i desember fikk kvinner forbud om å reise alene. Kvinner i Afghanistan er også i stor grad utestengt fra arbeidslivet.

