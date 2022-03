SEILER MED HANGARSKIP: Den norske fregatten «Fridtjof Nansen» har vært under amerikansk kommando siden høsten 2021. Nå er hangarskipsgruppen øst i Middelhavet og deltar i Nato-landenes forsterkede forsvar etter invasjonen i Ukraina.

Krigen i Ukraina: Holder norsk fregatt igjen i Middelhavet

Krigen i Ukraina fører til at den norske fregatten KNM «Fridtjof Nansen» holdes igjen i Middelhavet, sammen med en amerikansk hangarskipsgruppe. Fartøyene skulle nå vært på vei til vinterøvelsen «Cold Response» i norske farvann.

Av Alf Bjarne Johnsen

Kilder i regjeringssystemet bekrefter overfor VG at USA har besluttet å holde hangarskipet «Harry S. Truman» i Egeerhavet inntil videre, og at det har forsinket hjemreisen for «Fridtjof Nansen».

Den norske fregatten, med et norsk mannskap på om lag 150 offiserer og soldater, har vært støttefartøy og seilt med denne fartøygruppen siden i fjor høst. Fra januar har fartøyene oppholdt seg lengst øst i Middelhavet.

Forsterket Nato-forsvar

Kampfly fra hangarskipet har de siste ukene deltatt i den forsterkede overvåkningen av Nato-landenes luftrom i den sørøstlige delen av alliansen.

I en pressemelding fra 7. mars uttaler kontreadmiral Curt Renshaw, som er sjef for hangarskipsgruppen, at patruljeflygingene fra hangarskipsgruppen «viser Natos evne til å dele kapasiteter».

Den opprinnelige planen – før Russland invaderte Ukraina – gikk ut på å seile nordover i februar, for å slutte seg til «Cold Response» som er den største militærøvelsen i Nato i 2022.

Men VGs kilder sier nå at deltagelsen i «Cold Response» for «Fridtjof Nansen» og de andre fartøyene er kansellert.

Det fører igjen til at Forsvaret i sine offentlige faktaark om øvelsen, har redusert antallet soldater som deltar, fra 35.000 til 30.000.

Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø, FOH, vil imidlertid ikke bekrefte at reduksjonen skyldes at hangarskipsgruppen likevel ikke deltar:

– Det er opp til hver av de deltagende nasjonene å redegjøre for egne styrker, sier oberstløytnant Ivar Moen, pressetalsmann på FOH.

HANGARSKIPET: Dette bildet fra 6. februar viser kampfly og et overvåkningsfly på dekk på USS «Harry S. Truman». Da var hangarskipgrippen utenfor Kroatias kyst.

Deltar på vilkår

Hangarskipsgruppen står under USAs militære kommando.

Da Norge i 2021 besluttet å avgi «Fridtjof Nansen» til dette toktet, sa daværende statsminister Erna Solberg (H) til VG at formålet var trene og øve med Norges allierte i NATO og demonstrere alliert samhold.

USA og Norge har avtalt flere vilkår for at den norske fregatten skulle avgis til amerikansk kommando:

Norge kunne reservere seg fra deltagelse i aktiviteter som ikke er i tråd med norske interesser, og har om nødvendig muligheten til å ta tilbake kommandoen over fregatten.

Deltagelsen skulle ikke gå utover Sjøforsvarets beredskap i norske farvann.

KNM «Fridtjof Nansen» vil imidlertid være tilbake på hjemmebasen Haakonsvern utenfor Bergen før påsken i april, får VG opplyst.

Øvelsen i gang

Fra denne uken vil Forsvarets store vinterøvelse «Cold Response» være mer synlig i hele landet, når Forsvaret og allierte forsterkninger fra 27 påmeldte nasjoner, starter transporten av tunge militære kjøretøyer på veiene i deler av landet.

Deler av Natos responsstyrke vil losse noe av sitt tyngste materiell fra Borg havn i Fredrikstad, opplyser Forsvaret.

I Sørøst-Norge vil det være mest trafikk ved Rena, Elverum, Flisa, Sessvollmoen og Jørstadmoen. I Midt-Norge vil det i hovedsak være aktivitet på Fosen og i Stjørdal-området. I Nord-Norge vil aktiviteten i all hovedsak foregå mellom Nordkjosbotn og Narvik.

Øvelsen vil pågå fram til 1. april. Russland ble på et tidlig tidspunkt invitert til å observere øvelsen, men takket i forrige uke nei.

