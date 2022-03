TALTE: Russlands president Vladimir Putin talte til folket på en massiv folkemønstring og konsert som markerte at det er 8 år siden Russland annekterte Krim.

Ordkrigen hardner til

Beskyldningene hagler mens krigen i Ukraina fortsetter. I Moskva talte Russlands president Vladimir Putin til folket i et massivt propagandashow.

Av Stella Bugge

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres

Luzhniki Stadium, som ble brukt til finalen i fotball-VM i 2018, og kan romme 80 000 mennesker, så ut til å være stappfull. Det var kjente artister, musikk og Russlands OL-helter ble trukket frem i den massive mønstringen som markerte 8-årsdagen for annekteringen av Krim halvøya.

– Vi er folk som har mange nasjoner. Vi er forent. Vi har felles skjebne. Vi er på vår jord, sa Putin med referanse til Krim.

– Vi vet hva vi skal gjøre videre. Vi skal gjøre det. Vi når alle våre mål, sa presidenten til menneskemengden som jublet og viftet med russiske flagg i showet som skal ha blitt vist i opptak.

Mens presidenten var midt i en setning gikk TV-overføringen plutselig over til et klipp fra et annet tidspunkt i det store folkemøtet, der det ble spilt patriotisk musikk, melder NTB. Slike avbrudd er svært uvanlige på statlig russisk TV.

Det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti har imidlertid fått en forklaring fra Putins talsmann, Dmitrij Peskov:

– Det var et teknisk problem med serveren, sier Peskov ifølge RIAs Telegram-kanal.

Konferansierene og nesten alle idrettsutøverne stilte med krigssymbolet «Z» på brystet. Bokstaven Z er blitt symbolet på den russiske krigføringen i Ukraina. Hva den står for, er ikke offisielt bekreftet – за победу er en tolkning. Det betyr «for seieren».

Mener Biden fornærmet Putin

Tidligere fredag hevdet Kreml at USAs president Joe Biden fornærmet Vladimir Putin da han kalte ham «krigsforbryter» og «morderisk diktator». Putin har omtalt sine motstandere som «mygg».

– Vi hører og ser uttalelser som faktisk er personlige fornærmelser mot president Putin, sa Kreml-talsmann Dmitrij Peskov til journalister.

– Gitt slik irritabilitet fra Mr Biden, hans tretthet og noen ganger glemsomhet ... tretthet som fører til aggressive uttalelser, vil vi ikke gjøre harde vurderinger, for ikke å forårsake mer aggresjon, la han til.

Putin sammenlignet onsdag sine motstandere med «mygg» og brukte et språk som ifølge ABC News minner Josef Stalins retorikk på 30-tallet.

– Det russiske folket vil alltid være i stand til å skille ekte patrioter fra avskum og forrædere og vil ganske enkelt spytte dem ut som en mygg som ved et uhell fløy inn i munnen deres - spytte dem ut på fortauet, sa Putin under onsdagens samtale med topptjenestemenn, ifølge den amerikanske nyhetskanalen.

ABC News mener de grove bemerkningene bereder grunnen for omfattende undertrykking av alle som våger å være kritiske mot Russlands krigføring i Ukraina.