I LITAUEN: Utenriksminister Anniken Huitfeldt besøker et flyktningmottak i Vilnius.

Huitfeldt i Litauen: − Deres frykt er enda mer reell

VILNIUS (VG) Mens Litauen frykter at Russland vil utgjøre en større trussel, vil Norge styrke samarbeidet.

Publisert: Nå nettopp

Få timer etter invasjonen, erklærte Litauen unntakstilstand. Nå er det også forbudt å gjengi russisk propaganda eller delta i offentlige som «har som formål å støtte, i enhver form, Russlands og/eller Hviterusslands handlinger».

Litauens president Gitanas Nauseda fryktet få dager etter invasjonen at Kreml vil komme etter Litauen, om Russland lykkes i Ukraina.

– Litauen har jo sin historie, som er helt annerledes enn vår. Deres frykt er enda mer reell, selv om vi også opplever den i Norge. Derfor er det viktig at vi bidrar i den defensive forsvarsalliansen, som Nato er, for å vise at dette er troverdig. Det er en troverdig solidaritet som vi stiller oss bak, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Hun er i Litauen for å besøke de norske Nato-styrkene og sine litauiske kolleger.

Det er knapt mulig å gå i Vilnius’ gater uten å se den massive støtten til Ukraina. Det blå og gule flagget vaier solidarisk fra private balkonger, i butikkvinduer, på biler og offentlige steder.

– Litauere husker jo fra Russland okkuperte landet, da de ikke hadde frihet. Alle bærer dette i sin familiehistorie. Jeg tror også det er grunnlaget for den enorme solidaritetsfølelsen blant folk, sier Huitfeldt.

– Russland vet hvor de har oss

– Da du først ble utenriksminister sa du at du ønsket å forbedre forholdet til Russland. Ble Russland og Putins invasjonsplaner undervurdert?

– Nei. Vi må hele tiden være realistiske når det gjelder Russland. Det er en nabo vi har veldig lang erfaring med. Den norske sikkerhetspolitiske debatten har sjelden vært naiv og vi har sett en endring de siste årene, sier Huitfeldt.

Hun understreker at Norge alltid har ønsket kommunikasjon og diplomatiske løsninger.

– Men nå må vi ta konsekvensen av at de har tatt det skrittet å invadere et land, sier hun.

– Hvordan vil det påvirke naboforholdet på sikt?

– Det påvirker naboforholdet nå. Men vi vil alltid bidra til mindre spenning, sier Huitfeldt.

Hun trekker frem at Nato-øvelsen Cold Response foregår i åpenhet og at øvelsen er forutsigbar for Russland.

– Russland vet hvor de har Norge. Det er ikke Norge som har endret på denne situasjonen. Men Russland må ta konsekvensen av den endringen de har forårsaket.

Siden Huitfeldt kalte Russlands ambassadør til Norge inn på teppet 25. februar, har ikke utenriksministeren hatt direkte kontakt med Russland.

– Det viktigste vi har gjort, er gjennom Nato og samordnede allierte, sier hun.

Følger nøye med på Russland

Torsdag møtte Huitfeldt den litauiske forsvarsministeren. Ifølge Huitfeldt snakket de om hva som kommer til å skje i Russland.

– Hva var det som ble sagt?

– Det var ulike scenarioer om hva som kommer til å skje der.

– Hvilke scenarioer har dere diskutert?

– Jeg synes det er vanskelig å spå, men det kan analytikerne eventuelt gjøre i mediene. Men vi følger nøye med på hva som skjer i Russland og noterer oss at mange flykter fra Russland.

– Vi har ikke noe bilateral kontakt med Russland.

Støtter ikke flyforbudssone

Samtidig som Huitfeldt besøkte den norske Nato-basen torsdag formiddag, stemte et enstemmig litauisk parlament stemte for å støtte en flyforbudssone over Ukraina.

Med det er Litauen det andre Nato-landet som oppfordrer til et flyforbud etter Estland.

Den ukrainske presidenten har gjentatte ganger tryglet Nato om en flyforbudssone over Ukraina – noe Nato har avvist å gå med på.

Dersom Nato innfører en flyforbudssone over Ukraina, betyr det at Nato må skyte ned russiske fly i luftrommet – noe som igjen vil føre til en voldsom eskalering av krigen.

Det litauiske parlamentet ber likevel andre folkevalgte i demokratiske land om å jobbe sammen for å åpne humanitære korridorer i ukrainsk territorium mens arbeidet med å opprette flyforbudet pågår.

– Jeg er enig med amerikanerne og det Natos generalsekretær har sagt. Hvis man innfører en flyforbudssone, må det overholdes med militære styrker. Det er der utfordringen starter, for det betyr at vi vil bli militært involvert.

– Per nå stiller du deg ikke bak de oppfordringene?

– Jeg holder med det som er amerikanernes og generalsekretærens svar på det, som også var konklusjonen på utenriksministermøtet.

– Er det noen diskusjon om å sende ytterlig militærhjelp til Ukraina nå?

– Nei, det er ikke diskutert.

Styrker Nato i Litauen

Etter Nato-møtet med medlemslandenes forsvarsministre onsdag, sa Litauens forsvarsminister Arvydas Anušauskas at Natos tilstedeværelse i landet vil bli styrket – også med luftforsvar.

– Samtalene er ganske alvorlig, og vil betydelig påvirke styrkene i Litauen alene, sa han til rikskringkasteren LRT.

Huitfeldt understreker at Norge ikke har tatt stilling til noe ennå.

– Vi gjør en viktig jobb for Nato i nord, vi er Natos øyne og ører i nord. Det er en viktig oppgave i den krisen vi er inne i. Hva som skjer fremover må avgjøres i Nato.

– Må vi være forberedt på å bidra mer?

– Jeg vil ikke forskuttere noe, og det er forsvarsministeren som må svare for det basert på hva vi har av kapasitet til å bidra med.