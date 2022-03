BURSDAG PÅ FLUKT: Lila Larisheva (6) og resten av familien måtte vente åtte timer på busstransport mandag.

Lila (6) måtte flykte på bursdagen sin. Pappa ringte fra krigen og sa han var glad i henne.

PRZEMYSL, POLEN (VG) På en palle utenfor et flyktningsenter i det sørøstlige Polen sitter vesle Lila og leker med kosedyrene sine. På sin egen seksårsdag har hun flyktet over grensen sammen med mor, storesøster, tante og to kusiner.

Av Frank Haugsbø og Paul Sigve Amundsen (foto)

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Etter flere rakettangrep i det vestlige Ukraina tok vi ikke sjansen på å være hjemme lenger. Nå blir vi i Polen og ser hva som skjer, sier mamma Olia Larisheva (25) til VG.

Mandag dro hun og de to døtrene over Polens travleste grenseovergang Medyka, sammen med svigerinnen Oksana Larisheva (39) og hennes to døtre på fire og ti år.

Med på den 214 kilometerlange bussturen var også Oksanas mor, Jaroslava Kuchera (67), som er dårlig til beins og avhengig av rullestol. Og katten Sonia (3).

FAMILIE PÅ FLUKT: Olia Larisheva (25) (i blå jakke) kom til Polen mandag sammen med svigerinnen Oksana Larisheva (39). De har to døtre hver, i alderen 4 til 10 år. Også Oksanas mor og en katt var med.

– Ble veldig skremt

Det var søndagens rakettangrep mot et militærbase i Yaroviv, 190 kilometer fra familiens hjemby Ivano-Frankivsk, som ble utslagsgivende for at de valgte å dra.

Ifølge lokale myndigheter ble 35 personer drept og 134 såret etter at et militært treningsanlegg ble bombet tidlig søndag morgen. Anlegget ligger drøye to mil fra den polske grensen.

– Vi ble veldig skremt av det som skjedde, så vi følte oss ikke trygge lenger, sier Oksana.

DRO ALENE: Denne kvinnen møtte VG på togstasjonen i Rzeszow mandag formiddag. Hun var på vei til Warszawa, og planla deretter å dra til Berlin.

Tidligere har det vært flere angrep mot hjembyen.

23. februar ble den internasjonale flyplassen i Ivano-Frankivsk truffet av et missil 23. februar, ifølge BBC.

11. mars ble det meldt om flere eksplosjoner i byen, meldte nyhetsbyrået Reuters.

– Flyalarmen har gått både natt og dag, opptil fire ganger i døgnet, sier Olia.

ØNSKET SEG BARBIEDUKKE: Lila Larisheva fikk en trasig seksårsdag mandag.

Ringte for å gratulere

Ektemannen hennes er tilbake i Ivano-Frankivsk, der han er med i en frivillig vaktstyrke som skal beskytte hjembyen sammen med soldater.

Olias ektemann er soldat i den ukrainske hæren, og han deltar nå i kampene i Kherson, forteller hun.

– I dag tidlig ringte han til Lila for å gratulere henne med dagen og si at han var glad i henne.

Da VG møtte kvinnene og barna utenfor det store hjelpesenteret for flyktninger som er etablert i Przemysl søndag ettermiddag, ventet de på busstransport til en by i nærheten. Der var de var lovet innkvartering på et hotell.

Bussen var ventet å komme ved 22-tiden søndag kveld, åtte timer etter at de ankom hjelpesenteret. For Lila ble det en spesiell fødselsdag.

– Da vi dro hjemmefra tidlig mandag morgen sa Lila at hun ville ha bursdagsgaven sin. Jeg sa at det var turen til Polen som var bursdagsgaven, sier moren.

I SIKKERHET: Ved grensestasjonen Medyka kom det en jevn strøm av ukrainske flyktninger mandag.

– De vet at det er krig

Hun sier at ingen av barna ville dra hjemmefra.

– De har slektninger, klassekamerater og venner de ikke ønsket å forlate, men vi følte vi ikke hadde noe valg, sier Olia.

Dette er andre gang mannen hennes deltar i krigshandlinger i Ukraina. I 2015, da hun var gravid med Lila, kjempet mannen hennes mot prorussiske opprørere i Øst-Ukraina etter at regionene Donetsk og Luhansk (kjent som Donbass), hadde erklært seg som uavhengige republikker.

Les også FN: Over to millioner har flyktet fra Ukraina FN har ikke sett en større bølge av flyktninger i Europa siden andre verdenskrig.

Hun sier barna forstår hva som skjer i hjemlandet, selv om de er små.

– De vet at det er krig, og at folk må gjemme seg i tilfluktsrom for å beskytte seg mot bomber og raketter. Samtidig vet de at en dag vil de kunne komme tilbake.

VG spurte Lila hva hun ønsket seg til seksårsdagen.

– En Barbiedukke, svarte hun.