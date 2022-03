HJEMME IGJEN: Flyet landet på militærbasen Brize Norton i Oxfordshire rundt klokken 1 natt til torsdag.

Løslatte britiske statsborgere har returnert fra Iran

De to britisk-iranerne som har sittet i årevis i fangenskap i Iran, landet i Oxfordshire i Storbritannia natt til torsdag.

Av NTB-AFP-AP

Flyet landet like etter klokken 1 lokal tid. De to blir løslatt etter at Storbritannia betalte en gjeld på 400 millioner pund til Iran for stridsvogner som aldri ble levert.

Den ene av dem er Nazanin Zaghari-Ratcliffe, som jobber for Thomson Reuters Foundation, og ble pågrepet på flyplassen i Teheran sammen med sin lille datter i april 2016 etter å ha besøkt familien i Iran.

Hun ble dømt for planer om å velte den iranske regjeringen, noe hun avviser, og hun satt over fem år i fengsel før hun ble løslatt og satt i husarrest i sitt eget hjem i Teheran. I fjor ble hun dømt til ytterligere ett år i fengsel for å ha deltatt i en demonstrasjon ved den iranske ambassaden i London i 2009.

Den andre, den pensjonerte ingeniøren Anooshesh Ashoori, ble i 2017 dømt til ti års fengsel for å ha spionert for Israel, en anklage han avviste tvert.

Kjempet utrettelig

Zaghari-Ratcliffes mann Richard Ratcliffe har utrettelig jobbet for at hun skulle løslates, blant annet ved å legge press på britiske myndigheter.

Datteren, som nå er syv år gammel, har bodd med ham i London siden morens pågripelse.

Han beskriver det som en «enorm lettelse» at kona omsider fikk forlate Iran.

GLAD FAMILIE: Zaghari-Ratcliffes mann Richard Ratcliffe har kjempet utrettelig for å få kona hjem siden hun ble pågrepet. Her er han og parets datter Gabriella fotografert onsdag, etter at det ble kjent at Zaghari-Ratcliffe fikk reise hjem.

– Jeg tror det kommer til å være begynnelsen på et nytt, normalt liv, og forhåpentligvis en lykkelig familie, sa han onsdag.

Etter landing tok de imot henne på flyplassen.

Tida i fengsel har vært svært tøff for Zaghari-Ratcliffe, med opphold i isolat og celler uten vinduer, sultestreik og dårlig medisinsk behandling. Ektemannen har tidligere fortalt at hun sov i klærne sine i en måned og på det verste vurderte å ta sitt eget liv.

Britisk gjeld til Iran

Familiene både til Zaghari-Ratcliffe og Ashoori har vært overbevist om at de to ble holdt som gisler inntil Storbritannia betalte tilbake en gjeld på 400 millioner pund for stridsvogner.

Den engelskspråklige iranske TV-kanalen Press TV meldte onsdag at Storbritannia hadde betalt gjelden til Iran for stridsvognene. Tidligere har nyhetsbyrået Fars skrevet at hun kunne bli løslatt så snart Storbritannia betalte gjelden.

Utenriksminister Liz Truss sa onsdag til BBC at hun ville prioritere å betale gjelden til Iran. Men hun passet godt på å si at det ikke er noen sammenheng mellom de to tingene.

SLUPPET FRI: Nazanin Zaghari-Ratcliffe og Anoosheh Ashoori returnerte natt til torsdag til Storbritannia etter å ha sittet i fangenskap i Iran.

Storbritannia har alltid unnlatt å si at pågripelsen av de to og andre i iranske fengsler hadde noe med gjelden å gjøre. Den gjaldt stridsvogner som Iran hadde betalt for, men som ikke ble levert da shah-regimet ble styrtet i den islamske revolusjonen.

Som del av samme avtale har Morad Tahbaz, en tredje pågrepet som er både britisk, iransk og amerikansk statsborger, blitt sluppet ut på permisjon.