Kreml om Bidens krigsforbryter-kommentar: Utilgivelig

For første gang siden Russlands invasjon av Ukraina 24. februar, kalte USAs president Joe Biden Vladimir Putin for en krigsforbryter onsdag ettermiddag.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Biden svarte først «nei» på spørsmål om Putin er en krigsforbryter i det han var på vei ut fra et arrangement i Det hvite hus i Washington. Like etterpå kom han tilbake til journalisten for å høre spørsmålet en gang til. Da svarte han:

– Jeg synes at han er en krigsforbryter.

En talsperson for Kreml kaller Bidens kommentar for «uakseptabel og utilgivelig retorikk», skriver det russiske nyhetsbyrået Tass.

Tidligere har både Biden og andre offisielle talspersoner henvist til pågående etterforskning av krigshandlingene i Ukraina når det har vært snakk om Putin har begått krigsforbrytelser eller ikke, ifølge CNN.

DET HVITE HUS: President Joe Biden svarer på et spørsmål om Russlands president Vladimir Putin onsdag 16. mars. – Han er en krigsforbryter, sier Biden.

Beordrer Russland til å stanse krigen

Tidligere onsdag beordret FNs øverste domstol (ICJ) Russland til å stanse krigen i Ukraina. Kjennelsen fra domstolen i Haag er den første uttalelsen fra en internasjonal domstol etter Russlands invasjon av Ukraina.

– Russland skal umiddelbart stanse de militære operasjonene som startet 24. februar i Ukraina, sa dommerne Haag-domstolen.

De uttalte også at Russland må sikre at andre styrker som er under deres kontroll eller støttet av Moskva stanser sine militæroperasjoner.

Ukraina har trukket Russland for domstolen med påstander om brudd på folkemordkonvensjonen fra 1948 og krav om umiddelbar stans i krigshandlingene.

PRESSETREFF: Joe Biden snakker med journalister. Han deltok på et arrangement for å feire reautoriseringen av loven om vold mot kvinner, i Det hvite hus i Washington, USA.

Ukraina ba også retten fastslå at det ikke finnes noe juridisk grunnlag for invasjonen.

Russland boikottet høringen i domstolen 7. mars. ICJs kjennelse er bindende, men domstolen har ingen myndighet til å sørge for at eventuelle pålegg faktisk blir gjennomført.

En milliard dollar i bistand

Biden la onsdag frem en ny pakke på 800 millioner dollar i militærhjelp til Ukraina. Midlene kommer på toppen av de 200 millioner som ble sendt i helgen.

Til sammen har USA gitt en milliard dollar i bistand til Ukraina.

USA vil også gi nye avanserte våpen til Ukraina, som droner og panservernvåpen. Presidenten nevnte også antiluftskyts med lengre rekkevidde en det USA tidligere har gitt.