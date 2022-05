TILBAKETREKKING: Kharkiv er den nest største byen i Ukraina. Nå skal Ukraina ha tatt tilbake kontrollen.

Mener Ukraina har vunnet slaget om Kharkiv: − Nå er det rolig

Russiske styrker har trukket seg tilbake fra Kharkiv. – Et enormt nederlag for Putin, mener Russland-ekspert.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Russiske styrker har trolig besluttet å trekke seg helt ut fra sine posisjoner rundt Kharkiv, ifølge den amerikanske tenketanken Institute for Study of War (ISW).

Ordføreren i Kharkiv, Ihor Terekhov, sier lørdag til BBC at russerne har trukket seg ut av byområdet i Kharkiv.

– Nå er det rolig i Kharkiv og folk kommer gradvis tilbake til byen. Vi sørger for vann-, gass- og strømforsyning til alle innbyggerne. Men dessverre er mange boligbygg ødelagt eller skadet. Så i fremtiden vil vi ha en stor rekonstruksjonsjobb.

Det har ikke vært beskytning i byen de siste fem dagene, ifølge ordføreren.

– Det var bare ett forsøk fra russere på å treffe byen med en rakett nær Kharkiv flyplass, men missilet ble eliminert av ukrainsk luftforsvar, sier han til BBC.

Ifølge ISW ser det ut til at Ukraina har vunnet slaget om Kharkiv.

«Ukrainske styrker hindret de russiske styrkene i å omringe og ta kontroll i Kharkiv, og har så presset dem ut rundt byen, på samme måte som i Kyiv», skriver de.

Ifølge instituttet har russiske styrker generelt ikke forsøkt å holde stand mot ukrainske styrkers motoffensiv, med noen få unntak.

Norsk Russland-ekspert: – Til å stole på

Lars Peder Haga har doktorgrad i sovjetisk historie og har forsket på russisk militærmakt de siste åtte årene.

– Jeg følger med på ISW, de er troverdige og dyktige. Når de sier at Ukraina ser ut til å ha vunnet kampen om Kharkiv, så er det til å stole på, sier han til VG.

Han understreker at ISW har noen av de mest etterrettelige og beste analysene på krigføringen i Ukraina.

– Dette er et stort nederlag for Russland. Ved starten av krigen hadde nok russerne en forhåpning om at de kunne omringe Kharkiv og få dem til å overgi seg. Man har sett for seg at Ukraina skulle ramle sammen som et korthus.

Landstykket russerne har kontroll over, blir nå mindre, fortsetter Haga.

– At Ukraina har vunnet kampen om Kharkiv betyr at byen ikke er under press lenger. Da kan ukrainerne bruke sine styrker andre steder. Det betyr også at de kan begynne å true russernes forsyningslinjer fra nord mot sør – og dermed gjøre det vanskelig for dem å fortsette offensiven sørover mot Donbas.

Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved seksjon for luftmakt og luftmilitært lederskap hos Luftkrigsskolen.

– Urealistisk at russerne tar tilbake kontrollen

Haga sier til VG at det er «helt urealistisk» at Russland skulle klare å ta tilbake kontrollen over Kharkiv i nær fremtid.

– Da må det skje noe ganske dramatisk i måten Russland fører krigen på.

Haga tror Russlands evne til å føre krig vil være utslitt ut på sommeren.

Ukrainas etterretningssjef, generalmajor Kyrylo Budanov, sier i et intervju med britiske Sky News at han tror krigen vil nå et vendepunkt i august.

Haga tror den russiske hæren vil være utslitt i løpet av sommeren.

– De har brukt opp kreftene sine, og krigen vil gå inn i en roligere fase.

Ukrainske myndigheter hevder det samme

Russiske styrker trekker seg tilbake fra Ukrainas nest største by, Kharkiv, hevder også landets myndigheter lørdag.

Den ukrainske generalstaben sier at russerne er i ferd med å trekke seg unna Kharkiv, med fokus på å bevokte forsyningslinjene sine. Samtidig trapper russerne opp artilleri- og luftangrepene i Donbas-regionen i øst.

Fredag uttalte også ukrainske myndigheter at Russlands krigføring er inne i en tredje fase, der de vil forsøke å forsvare områdene som er erobret så langt.