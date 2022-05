Kampen om Luhansk

Før invasjonen var

31 prosent av Luhansk

under russisk kontroll. Nå er det

94 prosent. Nå står slaget

om den siste

ukrainske lommen.

Fylket som kan falle

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er vanskelig nå, veldig vanskelig, innrømmer Luhansk-guvernør Serhij Hajdaj, overfor VG på telefonen.

Han står midt i det som antas å være det neste store slaget i Ukraina.

– Russerne har kastet inn alt de har for å ta resten av vårt fylke, både militært materiell og soldater, sier Luhansk-guvernøren.

Det militære overlegne Russland mislyktes i sitt forsøk på å ta Kyiv og hele Ukraina. Så ble fokuset flyttet til øst, hvor de heller aldri lyktes i å storme frem.

Men sakte, men sikkert har Russland spist seg innover i Luhansk.

Nå kontrollerer de 94 prosent av fylket og 71 prosent av hele Donbas, viser utregninger VG har gjort.

19 prosent av Ukrainas territorium er under russisk kontroll, mot syv prosent før krigen.

Luhansk-guvernøren tror hovedkampene om fylket vil stå denne uken.

Han mener Russlands mål er å omringe byen Sievjerodonetsk. Og å kutte forsyningene dit via «livets vei», den siste åpne hovedveien.

Angrepene mot byen som kan bli «det neste Mariupol» er ifølge guvernøren nær konstant.

– Det er så mye ild at det er for farlig å dra ut og telle antall døde. De bare fortsetter å skyte. Vi kan ikke risikere å bli truffet, sier Luhansk-guvernøren til VG.

MANGLER ALT: Både gass, vann og strøm er mangelvare i den siste ukrainskkontrollerte delen av Luhansk, ifølge Serhij Hajdaj, som leder den militære administrasjonen i Luhansk.

– Kan russiske styrker snart omringe Sievjerodonetsk?

– Det er deres store mål, for det er et senter i fylket vårt. Men Sievjerodonetsk er ikke omringet ennå, sier han.

Her kan du selv se hvordan russiske styrker kommer inn mot byen fra tre kanter:

– Russerne øker på

Basert på krigskartene til tankesmien Institute for the study of war har VG regnet på fremgangen til den russiske invasjonen.

Her kan du se hvordan Russland gjorde et solid innhugg i Ukraina de første dagene av krigen, før det flatet ut:

Du kan også se at andelen områder under russisk kontroll ikke skjøt fart da de vendte fokuset mot øst i månedsskiftet mars/april.

Faktisk har det ligget på 19 prosent russisk-kontrollerte områder siden 27. april. Det gikk heller ikke ned i starten av mai, da Russland ble presset bort fra Kharkiv, fordi de gikk frem andre steder.

Nå nærmer de seg altså kontroll over hele Luhansk fylke:

Luhansk-guvernøren er enig i at Russland nå kontrollerer over 90 prosent av fylket. Han sa torsdag morgen at «livets vei» fortsatt er åpen, men at det er uvisst hvor lenge det forblir slik.

– Russerne øker stadig på. Reservene deres kommer. Vi kjemper mot et land med mer enn 140 millioner innbyggere, sier Hajdaj.

– De har mye folk. Derfor er angrepene mange og ofte. Riktignok har russerne mange døde, men de henter stadig inn nye soldater, sier Luhansk-toppen.

Hajdaj anslår at det er 25 russiske bataljoner, med fra 300 til 500 mann hver, i området.

– De skyter konstant på alle bosetninger. Sievjerodonetsk blir ødelagt. De bruker alle typer bomber, sier Hajdaj.

1 / 2 TIL OMVERDENEN: Dette bildet fra mandag viser hvor farlig det kan være å flykte ut fra – eller frakte varer inn til – de siste ukrainske byene i Luhansk fylke. Veinettet er under angrep – onsdag meldte guvernøren også om gatekamper på «livets vei». Prorussiske styrker i Luhansk ble tirsdag avbildet mens de fyrte prosjektiler fylt med «informasjonsmateriell» i retning Sievjerodonetsk, fra en en haubits 2S1 Gvozdika. forrige neste fullskjerm TIL OMVERDENEN: Dette bildet fra mandag viser hvor farlig det kan være å flykte ut fra – eller frakte varer inn til – de siste ukrainske byene i Luhansk fylke. Veinettet er under angrep – onsdag meldte guvernøren også om gatekamper på «livets vei».

Håper å snu trenden

Tankesmien ISW mener russiske styrker har sikret seg mer områder den siste uken enn tidligere i mai.

Men det har kostet. Snart to måneder etter de flyttet fokuset mot å ta Donbas (som består av fylkene Luhansk og Donetsk) er Russland fortsatt langt fra å nå dette målet:

Og Russland skal ikke bare lykkes med å omringe Sievjerodonetsk – de må også klare å ta byen. Guvernøren sier de skal holde ut så lenge som mulig.

– Vi prøver å hindre at russerne kommer videre. Så skal soldatene våre omgruppere, og vi skal få inn våpen. Moderne våpen som vi har ventet på. På den måten håper vi i å forsterke motstanden og etter hvert gå til motangrep, sier Hajdaj.

– Hvilken melding har du til norske og andre vestlige styresmakter?

– Vi trenger hjelp! Vi trenger først og fremst langtrekkende artilleri. Russerne vinner fram nå, fordi de har det. De skyter fra lang avstand. De kan ødelegge mye, og så kommer soldatene etter og kan innta nye posisjoner, sier Luhansk-guvernøren.