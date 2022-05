KRITISK: Andam Aziz, her fotografert sammen med lederen for utenriksdepartementet i de kurdiske selvstyremyndighetene i nordlige Syria, under et møte i Oslo.

Frykter at Norge, Sverige og Finland skal gi etter for Erdogans press

Tyrkia og president Erdogan legger tungt press på skandinaviske land i forbindelse med Sverige og Finlands Nato-søknad. Kurdere i Norge følger nyhetene med frustrasjon.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det jeg frykter er at Sverige, Finland og Norge skal gi etter for kravene til Erdogan. Gjør de det så mister de alle sine moralske verdier, sier Andam Aziz til VG.

Han er talsperson for «Kurdisk demokratisk samfunnssenter» i Norge, en av flere kurdiske organisasjoner i Norge.

Han følger den pågående debatten rundt Tyrkia og Nato-utvidelsen tett.

«Sverige har rottet seg sammen med kurdiske terrorister», har den tyrkiske presidentens rådgiver İlnur Çevik uttalt i et intervju med VG.

«PKK har parader i gatene i Sverige og Finland», påsto han videre.

De krasse anklagene hagler mot Sverige og Finland fra regjeringen i Ankara etter at de to nordiske landene søkte om Nato-medlemskap onsdag. Tyrkia var raskt ute med å midlertidig blokkere søknadene, som er Tyrkias rett som ett av 30 medlemsland i forsvarsalliansen.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan hevder at særlig Sverige er en «frihavn for terrorister», og har fremmet en lang rekke krav som handler om å terrorstemple, utvise og bryte kontakt med kurdiske grupperinger i Sverige.

Fredag kveld peker den tyrkiske ambassadøren i Stockholm ut et svensk riksdagsmedlem han gjerne ville sett utlevert til Tyrkia: Amineh Kakabaveh.

Kravene retter seg spesifikt mot det kurdiske arbeiderpartiet PKK, som er kategorisert som en terrorgruppe i Tyrkia, EU og USA – se faktaboks:

Info Dette er PKK Det kurdiske arbeiderpartiet PKK ble dannet i Tyrkia i 1978 av aktivisten Abdullah Öcalan, og kombinerte revolusjonær marxisme med kurdisk nasjonalisme.

Etter en langvarig, ulmende konflikt med tyrkiske myndigheter, brøt det i 1984 ut full brann. PKK kunngjorde at den væpnede kampen hadde begynt.

PKKs geriljakrig mot tyrkiske sikkerhetsstyrker blir ansett som enten frihetskamp eller terror, avhengig av øynene som ser.

Over 50.000 er blitt drept – de fleste av dem kurdere, selv om den tyrkiske hæren kan ha mistet så mange som 10.000 soldater. Over 300.000 kurdere har mistet sine hjem.

Politiske drap er blitt begått av begge sider i hundretall.

Tyrkia har presset på for at omverden skal dele deres syn på hvor stor terrorfare PKK utgjør. I dag er PKK terrorstemplet av USA og EU, i tillegg til Tyrkia.

Fra 2013 var det fredsforhandlinger mellom Tyrkia og PKK, men disse brøt sammen juli 2015. En større militæroperasjon ble iverksatt i de kurdiskbefolkede områdene sørøst i landet, og drev hundretusener på flukt.

PKK har søsterorganisasjoner i Syria og Irak. Den kurdiske YPG-militsen i Nord-Syria var den USA-ledede koalisjonens spydspiss i kampen mot terrorgruppen Den islamske staten (IS). Norge var en del av denne koalisjonen. YPG er militsen til den kurdiske partiet i Nord-Syria, Partiet for demokratisk union (PYD). Kilder: VG, Store norske leksikon, NTB, Wikipedia Vis mer

Bakgrunn: 100 år med svik – dette er kurdernes kamp

Det finnes en rekke kurdiske politikere og interesseorganisasjoner i Norge og norden. VG tok fredag kontakt med to av de med base i Norge.

Hva tenker de om anklagene fra Tyrkia?

STÅR PÅ SITT: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Mener Erdogan er desperat

– Erdogan oppfører seg som en bølle og har blitt et stort problem for Europa og NATO, sier Aziz.

Han mener at det å stenge et par kurdiske organisasjoner i Norden, ikke vil løse den kurdisk-tyrkiske konflikten, men det at det vil «gi Erdogan frie hender til å kreve enda mer».

– Hva tenker du om hvordan Erdogan og Tyrkia nå omtaler både kurdere og PKK i Norden?

– Erdogan virker desperat. Han sliter på hjemmebane både politisk, økonomisk og militært mot PKK. Og nå vil han bruke Sverige og Finlands søknad til Nato for å legge mer press på kurdere som kjemper mot ham i parlamentet, byene, fjellene og fengslene. Han vil at de nordiske landene skal akseptere Erdogans forfølgelse og angrep på kurdere, sier han.

UT MOT TERROR-ANKLAGE: Andam Aziz.

Svarer på terror-anklager

Aziz hevder videre at kurdere ikke er noen trussel for sikkerheten i de nordiske landene og omtaler Norge som et sted for å skape forhandlinger og fred mellom Tyrkia og kurderne.

Andam Aziz sier han sympatiserer med PKK og har tro på deres ideologi og mener at deres kamp for Kurdistan er legitim.

Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) ble dannet i Tyrkia i 1978 av aktivisten Abdullah Öcalan, og kombinerte revolusjonær marxisme med kurdisk nasjonalisme.

Etter en langvarig, ulmende konflikt med tyrkiske myndigheter, kunngjorde gruppen væpnet kamp i 1984. PKKs geriljakrig mot tyrkiske sikkerhetsstyrker har siden blitt ansett som enten frihetskamp eller terror, avhengig av øynene som ser.

– Tyrkia omtaler PKK som terrorister. Hva er ditt syn?

– Det er et begrep Tyrkia bruker for forfølge alle kurdere. Mandela og ANC ble også stemplet som terrorister en gang i tiden. Alle som er kritiske til den tyrkiske staten er terrorister i deres øyne, sier han og legger til:

– Det var PKK som kjempet mot IS på vegne av det internasjonale samfunnet og det igjen PKK som reddet jesidiene fra folkemord. For meg er PKK en organisasjon som representerer det kurdiske folkets krav om frihet, demokrati og kvinnefrigjøring. PKK er et resultat av Tyrkias forfølgelse og undertrykkelse av kurdere.

Tror Tyrkia vil oppnå noe

Rengin Mhema, er nestleder i Norgesavdelingen i Det kurdiske nasjonale råd for kurdere fra Syria.

Hun sier at hun ikke støtter Erdogans handlinger og press, fordi han «skjærer alle kurdere under samme kniv».

– Men Erdogan har noe rett i måten han omtaler PKKs tilværelse og aktiviteter i Norden. De har etablert seg i Norden i form av sivile og kulturelle organisasjoner som er direkte knyttet til PKK, sier hun.

Mhema tror at Erdogan kommer til å oppnå noe med sitt harde diplomati.

– Erdogan handler nå som en hersker i regionen. Han prøver å oppnå noe for neste valg i Tyrkia. Om hans press virker eller ikke vet jeg ikke, men han kommer til å oppnå noe når det kommer til PKK i Norden, sier hun.