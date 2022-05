MASSESKYTING: Et supermarked var åstedet for en masseskyting i Buffalo i New York.

Ti døde etter masseskyting på supermarked: − Rasistisk motivert

Ti mennesker er døde etter en masseskyting på Jefferson Avenue i byen Buffalo i delstaten New York.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det bekrefter politisjef Joseph i Buffalo, skriver Reuters. Han sier også at tre personer er skadet.

Erie County Sheriff John Garcia sier skytingen var rasistisk motivert og «ren ondskap», skriver nyhetsbyrået.

De skriver også at FBI-agenten som har etterforskningsansvar for skytingen sier hendelsen etterforskes både som «hatkriminalitet» og «rasistisk motivert voldelig ekstremisme».

– Som en skrekkfilm

Skytingen fant sted utenfor og inne i supermarkedet Tops Friendly Market i Buffalo. En mann iført militæruniform skal ha begynt å avfyre en rifle klokken 14.30 lokal tid, ifølge NBC News og nyhetsbyrået AP, som har meldt om tragedien med anonyme politikilder.

– Det er som en skrekkfilm, men alt er virkelig. Det er så overveldende, sier en politimann til lokalavisen The Buffalo News.

Avisen skriver også at ti personer skal være drept. De skriver at tre er skadet, to av dem kritisk.

Fem døde skal være funnet på supermarkedets parkeringsplass. Blant de drepte skal være en tidligere politimann som var sikkerhetsvakt i butikken.

Detaljer om øvrige skadde og deres tilstand er ikke kjent.

USAs president Joe Biden har blitt briefet om skytingen, og ber for ofrene, skriver pressesekretæren i Det hvite hus, ifølge Reuters.

SPERRET AV: Området rundt kjøpesenteret er sperret av.

Vitner: Ung hvit mann

Minst to rifler skal være funnet på stedet.

I nabolaget der kjøpesenteret ligger er er en stor andel av innbyggerne svarte amerikanere, skriver AP.

AP har også snakket med to vitner utenfor kjøpesenteret, som ifølge nyhetsbyrået kjørte inn på parkeringsplassen da gjerningspersonen var på vei ut. De beskriver ham som en hvit mann sent i tenårene eller tidig i 20-årene, ikledd militæruniform og svart hjelm.

– Han stod der med våpenet mot haken. Vi tenkte sånn «Hva pokker skjer? Hvorfor har denne ungen en pistol mot haken?», sier Braedyn Kephart (20).

En time etter at skytingen fant sted la politiet i Buffalo ut en Twitter-melding om at flere skal være skadet og at skytteren er i politiets varetekt.

AP skriver at politiet tror at skytteren live-streamet skytingen og undersøker om han har lagt ut et manifest på nettet.

Delstaten New Yorks guvernør Kathy Hochul sier at hun følger hendelsen nøye og tilbyr assistanse til lokale myndigheter.

Saken oppdateres