ÅSTEDET: Politi og andre nødetater på plass rundt lastebilen som fraktet migranter.

Rundt 50 migranter funnet døde i vogntog i San Antonio

Rundt 50 migranter er døde etter å ha blitt funnet i et vogntog i San Antonio i Texas. 16 er fraktet til sykehus

16 personer er fraktet til sykehus, tolv voksne og fire barn. Det skal ikke være noen barn blant de døde, opplyste brannsjef Charles Hood i San Antonio i Texas i USA på en pressekonferanse natt til tirsdag.

Brannsjefen sier det ikke var noe vann i bilen.

– Vi så hauger med kropper, sier han. Det er ikke kjent hvor lenge menneskene har vært i lasterommet på bilen.

Minst 22 av de døde er mexicanske statsborgere, sju er fra Guatemala og to er fra Honduras, opplyser mexicanske myndigheter. Nasjonaliteten til de andre ofrene er foreløpig ukjent.

Ifølge CNN døde 48 mennesker på stedet, mens to døde på sykehus. Føderale myndigheter sier tirsdag ettermiddag norsk tid at dette er foreløpige tall.

Flere amerikanske medier skriver at det skal dreie seg om menneskesmugling.

ETTERFORSKES: Flyfoto av vogntoget hvor 46 personer ble funnet døde.

Tre personer er pågrepet, opplyser politisjef William McManus på en pressebriefing.

– Dette er en forferdelig menneskelig tragedie. Vi skal gjøre alt vi kan for å redde livene til de 16 som er på sykehus, sier ordfører Ron Nirenberg på pressekonferansen.

Føderale myndigheter etterforsker nå saken, opplyser politisjefen.

PRESSEKONFERANSE: San Antonio-ordfører Ron Nirenberg og politisjef William McManus på en pressekonferanse i San Antonio tirsdag.

Høye temperaturer

De som ble funnet levende var veldig varme og noen hadde fått heteslag, skriver CNN.

Temperaturen i San Antonio var 39 grader mandag lokal tid.

Det skal ikke ha vært noe vann til menneskene i lastebilen, heller ikke klimanlegg.

Bilder fra stedet viser et stort antall ambulanser, politi og brannbiler.

Dette er ikke første gang en slik hendelse skjer i San Antonio. Flere tusen mennesker har mistet livet i forsøk på å komme seg over grensen til USA, skriver AP.

I 2017 døde ti personer etter at de ble funnet i en lastebil som to parkert utenfor en Walmart-butikk. 19 migranter ble funnet i en glovarm lastebil i 2019. Begge tilfellene i San Antonio, ifølge AP.

BBC avdekket i fjor forferdelige forhold for flyktningebarn i Texas.

Ut mot president Biden

Texas-guvernør Abbott går allerede kraftig ut mot president Biden etter tragedien og skriver på Twitter at dødsfallene skyldes hans «åpne grenser»-politikk.

Republikanere i Texas har kritisert Biden-administrasjonen for at antall deportasjoner og arrestasjoner av migranter har minket kraftig etter at Biden ble president.